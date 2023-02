VIDEO | Resurge el rumor de supuesta infidelidad de Jorge Medina: “Estoy casado desde hace 30 años porque tengo algo bueno”

Muchos años pasaron después de que al cantante Jorge Medina lo señalaron de tener una supuesta relación extramarital con una misteriosa mujer de nombre Saraí. El hecho se remonta al 2013; sin embargo, el escándalo no pasó a mayores a pesar de las fotografías donde presuntamente aparecen juntos. Ahora, el caso ha vuelto a sonar tras correr el rumor de que ambos continuarían juntos desde hace 15 años.

En entrevista, para el programa de espectáculos Ventaneando, el ex integrante de la agrupación La Arrolladora Banda El Limón aseguró que está "casado desde hace 30 años porque tengo algo bueno". En este caso, afirmó que su familia está consciente de las presiones que existen en su trabajo y que eso hace a las parejas duraderas.

"Detrás de un gran hombre, si es que así lo piensas, ahí yo tengo una gran mujer. La mujer y el hombre no nacieron para entenderse, nacieron para quererse. Tenemos muchos defectos y somos una familia que trabaja en terapia... Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, no niego nada. La gente, dijeran los Tigres del Norte, de muchas cosas me acusan y nada me han comprobado", expresó Jorge Medina.

Inicia en el minuto: 02:26

¿Qué dijo Jorge Medina sobre su supuesta infidelidad?

Sobre la supuesta infidelidad que le achacan a Jorge Medina, él se defendió argumentando que la mujer es muy complicada y que ya quisiera poder con su esposa "pa que me estén achacando cosas que ni al caso. O sea, si me va a mantener y me va a dar una feria, acepto, porque ahorita tengo tiempo para patrocinadores", mencionó.

Explicó que estaban en Santa Mónica cuando vio la publicación y que él mismo se la mostró a su esposa. No obstante, señaló que es un mal que se repite con constancia porque no es un santo: "Eso siempre ha pasado. No soy un santo, no floto sobre las nubes ni nada de eso. Pero ahorita trato de ser un buen ejemplo para mis hijos principalmente y también para los chavos", explicó.

SIGUE LEYENDO:

Paco el de las empanadas se viraliza de nuevo, ahora por su reacción después de que no le compraron

VIDEO | Filtran parte de la letra de la canción de Shakira y Karol G: “Yo te mantenía bonito”

Yanet García se toma una foto desde Nueva York y luce como una diva de los años 50