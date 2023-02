Yanet García se toma una foto desde Nueva York y luce como una diva de los años 50

Dentro del mundo de la fotografía, aquellas que se hacen en blanco y negro siempre tendrán un toque de artísticas y de antigüedad (dependiendo del enfoque, ángulo y lo que se retrate). Yanet García, una de las mexicanas consentidas tuvo la ocurrencia de hacerse una serie de instantáneas de ésta manera y el resultado fue impresionante, de acuerdo con sus seguidores de las redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex Chica del Clima compartió tres imágenes donde se le puede ver muy elegante y fresca gracias a sus sofisticados outfits. Sin embargo, dejó de lado lencería que tanto revuelo provoca en sus casi 15 millones de seguidores para verse como toda una diva de la década de los 50. Por si fuera poco, aprovechó que vive en Estados Unidos para modelar frente al Empire State en Nueva York.

Yanet García lució como una diva de los años 50 (Foto: IG @dievkophoto)

Yanet García, sonriente y sabiéndose la reina del mundo, simplemente se colocó frente al rascacielos y dejó que la cámara de su amigo, el fotógrafo Dievko, hiciera su trabajo. De sobra está señalar las reacciones de su followers, quienes se derritieron de amor por ella con múltiples mensajes de amor y lo tradicionales likes a manera de ofrenda por el regalo para sus pupilas.

"Know your why, then fly, girl, fly", fue el mensaje que la modelo de bcolocó en las instantáneas donde utilizó un conjunto elegante, corto y fresco. La parte superior fue un saco, mientras que la inferior es un short que le quedó a la perfección. Unas zapatillas y un bolso de la reconocida marca Gucci, fueron el complemento perfecto.

Yanet García es una de las mujeres más buscadas en OnlyFans (Foto: IG @dievkophoto)

Yanet García habla sobre su OnlyFans

Para muchos, la plataforma OnlyFans es un lugar que debe exponer a sus integrantes de manera explícita; sin embargo, esto no es así. Fue la misma Yanet García quien lo explicó desde sus redes sociales; mencionó que respeta a las personas que deciden vender sus desnudos, pero ella es y siempre seguirá siendo una modelo de lencería.

Esto salió a colación porque recibió varios reclamos de parte de sus fans, quienes esperaban verla como Dios la trajo al mundo y no se les hizo. El sitio web cuenta con diversas figuras como Issa Vegas o Karely Ruiz, pero cada uno decide qué subir y qué no. Por lo pronto, ella continuará usando las prendas para encender la chispa de la pasión y ofreciendo rutinas fitness, pues es una personal trainer certificada.

Yanet García es una personal trainer certificada (Foto: IG @dievkophoto)

