Paco el de las empanadas se viraliza de nuevo, ahora por su reacción después de que no le compraron

Tal parece que lejos quedó la imagen de aquel chico que, de manera estratégica, le vendía comida a los turistas que llegaban Acapulco, Guerrero. Ahora, a muchos años de su fama, Paco el de las empanadas volvió a dar de qué hablar en las redes sociales por su reacción después de que unos visitantes decidieron no comprarle su producto.

Es menester recordar que ese chiquillo tenía una manera diferente de ganarse la simpatía de las personas y provocar que desembolsaran su dinero para que el compran. Como si se tratara de un hombre de negocios, el ahora adolescente, los envolvía con una verborrea amena que hasta el mismo Arturo Elias Ayub (el tiburón mayor), yerno del empresario Carlos Slim, se interesó en sus métodos.

La fama que le otorgaron las redes sociales a Paco, el de las empanadas, fue tal que todo México lo conoció y no hubo aquel turista nacional que no quisiera comprarle su alimento. No obstante, ahora las cosas parecen haber cambiado, pues ya no todos consideran adquirir sus supuestos manjares y, de acuerdo con los internautas, el joven no lo toma a bien.

¿Qué reacción tuvo Paco, el de las empanadas?

A través de las redes sociales se puede ver el momento en que Paco, el de las empanadas, le ofrece su producto a unos turistas, pero ante la negativa él comienza a dar las razones por las que deben aceptar. En primer lugar, los "amenazó" de que si no aprovechaban en ese momento después ya no iban a encontrarlas, pues al tener el aval de las plataformas virtuales se le iban a vender todas.

De igual manera, les aseguró que la orden les alcanzaba a los tres involucrados y que ésta tenía un costo de 100 pesos. "A no ser que traigan dolores de este tipo (señalando el codo), no lo entendería", les dijo con una enorme sonrisa. De igual manera les dijo que cualquiera tiene la cantidad que cuesta su producto, incluso él que no anda de vacaciones y que por ende a ellos, les sobra.

"...Traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco, o sea que ustedes lo traen de sobra. Si no, en este video van a ver que no compraron y nada más grabaron. A mí me daría pena, la neta. #Nocompran, no apoyan al emprendedor mexicano. Que Dios los bendiga", dijo Paco, el de las empanadas para después retirarse.

Como era de esperarse, las reacciones se hicieron presentes en las redes sociales donde muchos lo defendieron bajo el argumento de que es una estrategia de venta y que, en otros lugares, los vendedores sí son realmente groseros. Por otro lado, hubo quienes mencionaron que el joven siempre busca la manera de "obligar" a las personas que le compren, además de que llega a ser hostigoso.

SIGUE LEYENDO:

Yanet García se toma una foto desde Nueva York y luce como una diva de los años 50

VIDEO | Filtran parte de la letra de la canción de Shakira y Karol G: “Yo te mantenía bonito”