Kourtney Kardashian anuncia su primer embarazo con Travis Barker, ¡a los 44 años!

El video en el que Kourtney Kardashian anunció que espera a su primer hijo con Travis Barker, se ha hecho viral en las redes sociales. La empresaria y estrella de la pantalla chica tiene 44 años, y aunque ya había dado a conocer su intención de quedar embarazada causó sensación con la forma en que lo dio a conocer, pues aprovechó el concierto de Blink-182, del que su esposo es baterista, para levantar un cartel y dar la feliz noticia.

Kourtney anunció su embarazo en concierto de Travis

La noche de este viernes, la mayor del clan Kardashian-Jenner se presentó al show que ofreció la banda de pop punk en el BMO Stadium de Los Ángeles, en California, cuando levantó un gran cartel blanco en el que se pudo leer: "Travis, estoy embarazada". Con gran emoción, Barker dejó de tocar la batería y bajó del escenario para acercarse a su amada y darle un gran beso, momento que recibió aplausos y ovaciones del público.

Kourtney compartió el clip del momento en que anunció su embarazo en su cuenta de Instagram, y aunque entre los miles de comentarios se pueden leer muchas felicitaciones, también han recibido críticas, pues la socialité ya tendría varias semanas de gestación, por lo que la supuesta sorpresa del músico no sería natural. "La gente discutiendo sobre la forma en que ella anunció el embarazo debería ver el vídeo musical de All The Small Things", son mensajes con los que han defendido a la pareja, pues la hermana de Kim y Khloé habría hecho referencia a la canción del grupo, lanzada en 1999.

En octubre de 2021 la protagonista del reality show "Keeping Up With the Kardashians" y el baterista de Blink-182 dieron a conocer su compromiso, y se casaron en un juzgado de Santa Bárbara en mayo de 2022. Una semana después, organizaron una boda más lujosa en la mansión Dolce & Gabbana en Portofino, Italia, momentos que fueron capturados para un documental nombrado "Hasta que la muerte nos separe".

Foto: IG @kourtneykardash

Kourt y Travis, su lucha por quedar embarazados

Kourtney tiene 44 años, y ya tiene tres hijos con su expareja Scott Disick: Mason, Penelope, y Reign. Por su parte, Travis, tiene 47 años, y dos hijos con su exesposa Shanna Moakler, Landon y Alabama, además de su hijastra Atiana De La Hoya. Aunque ambos ya son madre y padre, desde hace un tiempo dieron a conocer que buscaban un embarazo.

La famosa Kardashian comenzó a documentar su lucha con la fertilización in vitro (FIV), incluso habló de eso en el programa su familia, revelando que su experiencia no fue la mejor, y hasta la calificó de "horrible". Kourt, como es llamada la socialité y empresaria por su familia, dijo que la medicación que le recetaron para sus tratamientos la hizo entrar en la menopausia y, como resultado, cayó en una depresión y ganó algo de peso.

En una entrevista para The Wall Street Journal señaló que "se tomó un descanso (del tratamiento) para concentrarse en nuestra boda y casarnos". En el episodio de estreno de la tercera temporada de "The Kardashians", la fundadora de POOSH habló más a fondo de su decisión de suspender la FIV y cómo había congelado sus óvulos a los 30 años. "Nos encantaría tener un bebé más que nada, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros", explicó.