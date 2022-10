Los fans de Blink-182 aman a Kourtney Kardashian, creen que ella es responsable del reencuentro

La noticia del regreso de Blink-182 a los escenarios ha sido muy bien recibida por los fans de la banda y es que luego que se confirmó que tras 10 años de estar alejado, Tom DeLonge volverá junto a Mark Hoppus y Travis Barker, la gira mundial ha acaparado todos los reflectores de este martes; sin embargo, la novedad no sólo incluye el reencuentro, sino también el nombre de Kourtney Kardashian.

En redes sociales se volvió tendencia Blink-182 y Kourtney Kardashian por una inesperada razón; aunque normalmente en reencuentros tan esperados como este los fans aprovechan para mostrar su emoción y agradecimiento a los miembros de la banda, esto no ocurrió en esta ocasión. Y es que en redes sociales los mensajes expresando todo lo anterior fueron dirigidos a la socialité, ¿la razón?, su romance y matrimonio con Travis Barker.

Aunque la familia Kardashian suele estar en medio de la polémica y las críticas son constantes, en esta ocasión todo el mundo está amando a Kourtney por presuntamente ser la responsable del reencuentro. Por si fuera poco, los admiradores de la empresaria y madre de familia han dejado ver su emoción porque es muy probable que ella sea una de las acompañantes de la banda a lo largo de la gira, un hecho inédito.

En Twitter se leen mensajes como "se han puesto a pensar que el regreso de Blink-182 con esta gira que harán en México y Latinoamericana, es gracias a Kourtney Kardashian, o sea ayudó a superar la fobia de Travis Barker de subirse a un avión, piensen en eso", además de haber inundado la plataforma con decenas de memes en los que la emoción no deja de hacerse presentes.

La historia detrás del comentario anterior, con el que coinciden muchas personas, viene de una serie de declaraciones que el baterista hizo a finales del año pasado a Nylon Magazine. De acuerdo con los detalles que compartió entonces, un accidente de aviación que vivió en el 2008 le desató un terrible miedo a volar en avión, pues el hecho le dejó quemaduras hasta en el 30 por ciento de su cuerpo y la muerte de cuatro amigos; sin embargo, su fobia se habría esfumado una vez que conoció a su amada y actual esposa.

Según precisó en la entrevista es la compañía de la también modelo y hermana de Kim Kardashian lo que lo ha ayudado a superar su miedo a las alturas y las consecuencias que podrían existir detrás como un accidente. Claro que el reencuentro no sería la única prueba con la que Travis demostraría que superó su miedo a los aviones, pues tanto en "The Kardashians" como en los encuentros más conocidos de la pareja, como su boda en Italia, han demostrado que el músico ahora puede usar este medio de transporte.

"Sigue siendo algo muy nuevo para mí, pero tener algo que me da fuerzas y me ayuda a superar esos obstáculos tan traumáticos es fabuloso. Ella es la persona que me aporta todo eso, me siento invencible cuando estoy a su lado. Es algo que jamás había imaginado. Nunca me había planteado volver a subirme en un avión. Pero cuando me dijo que quería recorrer el mundo con ella, le contesté: 'Cuando quieras volar, yo te digo ahora que te acompañaré. Avísame con 24 horas de antelación y lo haré. Haré todo lo que sea necesario contigo'", dijo.