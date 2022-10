Espeluznante fantasma "se asoma" durante la grabación de un VIDEO y aterroriza TikTok

El video de un TikToker se ha vuelto tendencia en redes sociales luego que los usuarios notaran algo extraño en la grabación y aseguraron que se trataba de algún fantasma o espíritu paranormal, lo que ha aterrorizado a millones que han visto el clip.

Se trata del usuario @Reubix_cube quien, como hace con regularidad desde su cuenta, publicó un video grabado desde la sala de su casa en donde aparece bailando, sin embargo, no hubiese imaginado que un sencillo clip generaría tal expectación y temor entre los internautas.

En el clip se observa cómo detrás de él aparece una misteriosa figura en momentos en que el usuario se encontraba sin alguien más en casa, por lo que a partir de entonces las reacciones se multiplicaron y el video terminó por dar la vuelta al mundo.

"Fantasma" acompaña a TikToker durante la grabación de uno de sus videos

Si bien las imágenes fueron grabadas hace ya algunos meses, fue hasta ahora que el clip dio la vuelta al mundo debido a la polémica generada en torno a la criatura que aparece repentina y misteriosamente al fondo del video.

El usuario de TikTok @Reubix_cube. FOTO: Especial

Para algunos usuarios la escena fue espeluznante, mientras que para otros la incógnita acerca de su origen sigue vigente. En el video se puede observar al TikToker bailar en la sala de su casa al ritmo de "Say So de Doja Cat", cuando en las escaleras que hay al fondo del video, se ve cómo una extraña figura se asoma y se vuelve a esconder.

"Estoy solo en casa, así que me aprendí un baile de TikTok", se lee en el texto que aparece en el video. Dado que el TikToker se encontraba de espaldas a las escaleras no se percató de la extraña presencia que se había asomado.

La extraña criatura que apareció en el clip. FOTO: Especial

Fueron los usuarios de la red social quienes se dieron cuenta que algo sumamente extraño acababa de suceder y se lo hicieron saber: "¿Viste lo que pasó al fondo?"; "Se me cayó el corazón" y "Tengo ansiedad de ver el video. Es alguien literalmente asomando la cabeza para mirarte", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron los internautas, quienes quedaron atemorizados al ver esas imágenes.

El TikToker durante un momento de la grabación. FOTO: Especial

Por us parte, el TikToker quiso tranquilizarlos: "Gracias a todos los que estaban preocupados. Es extraño tener tanta atención en mí en este momento. He estado leyendo algunos comentarios y abordaré las preguntas más tarde hoy", respondió a los internautas luego de aclarar que no tiene mascotas y que realmente sí se encontraba solo en su casa en aquel momento.

La grabación se ha vuelto viral en las redes sociales y ya ha dado all vuelta al mundo, hasta ahora ya supera los 4 millones de reproducciones y aún hay quienes dudan de su veracidad, ya que creen que se puede tratar de un montaje:

El video supera ya los 4 millones de reproducciones. FOTO: Especial

"El hecho de que dijera que estaba solo en casa me hace pensar que es un montaje" y "Mira, podría haberte creído si no hubieras dicho específicamente que estabas solo en casa", comentaron algunos de los usuarios más incrédulos.

