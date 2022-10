Blink-182 regresa a México en 2023: los detalles de su concierto en el Palacio de los Deportes

¡Blink-182 oficialmente está de regreso! y México será parte de su gira mundial que comienza el próximo 2023. Después de varios años la banda se reunirá y aparecerá en diferentes festivales, así como conciertos, como por ejemplo el que se realizará en la Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Tras 10 años de estar alejado, Tom DeLonge volverá junto a Mark Hoppus y Travis Barker, para ofrecer una serie de presentaciones en este tour, que es uno de los más grandes que han dado en toda su carrera, ya que recorrerán Latinoamérica, así como varias ciudades de Norteamérica, Europa y Australia, desde principios del 2023, para concluir hasta el 2024.

Blink-182 regresa a México en 2023

La banda de pop punk, que se hizo popular durante los años 90 y principios de los 2000 con temas como "All the Small Things" y "I Miss you", anunció en sus redes sociales oficiales el inicio de su tour mundial y nuevo sencillo “Edging” , que se lanzará este viernes 14 de octubre, el primero en una década donde Mark, Tom y Travis trabajaron juntos en el estudio.

Después de que aparecieran diferentes posters de Blink-182 en toda la ciudad, la banda anunció que el próximo 28 de marzo llegará a la Ciudad de México con un concierto en el Palacio de los Deportes, después de 20 años de no haber tenido una presentación en el país.

Asimismo, Ocesa y Tickemaster confirmaron la llegada del grupo a tierra azteca, además de que anunciaron las fechas de venta de boletos: el 19 de octubre será la preventa a través de la Red Ticketmaster y, un día después dará inicio la venta general.

Estará en más ciudades

Como si esto fuera poco, los intérpretes de "First Date" estarán en el festival Imperial GNP en Tijuana, de Baja California Sur, el 11 de marzo, junto a otros artistas. La banda confirmó su asistencia a esta ciudad al norte del país, en donde deleitará a sus fanáticos con sus mejores éxitos.

Asimismo, se espera que llegué el 1 y 2 de abril a Monterrey, Nuevo León, no obstante, aún falta por confirmar la sede, por lo que aún no hay detalles sobre la venta de boletos. Sin embargo, sus fans mexicanos ya mostraron emoción en redes sociales, por lo que esta mañana Blink-182 se encuentra entre las principales tendencias de Twitter.

Blink- 182 regresa a México Foto: Especial

