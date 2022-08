¿Tom DeLonge regresa a blink-182? Mark Hoppus rompe el silencio sobre un posible reencuentro

Durante los últimos días, los fans de blink-182 se han emocionado en demasía por el posible regreso de Tom DeLonge a la banda. En medio de toda esta situación, Mark Hoppus, bajista y vocalista principal del proyecto, habló al respecto.

El trío caracterizado por mezclar géneros como punk, rock y pop se fundó en 1992, hace exactamente 30 años. En el año 2015, Tom DeLonge abandonó el grupo y fue sustituido por Matt Skiba, líder de Alkaline Trio, como guitarrista principal. Desde entonces, la agrupación lanzó los álbumes California (2016) y Nine (2019).

Los rumores de un posible retorno de Tom DeLonge al icónico proyecto estadounidense comenzaron cuando un fan le preguntó a Matt Skiba si aún era miembro de blink-182, pues no hay contenido de la banda en su Instagram y los otros integrantes (Mark Hoppus y Travis Barker) no publican fotos con él.

Después, en el marco del 30 aniversario del grupo, blink-182 publicó un adelanto de las siluetas de las tres figuras Funko Pop con la alineación original: Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, inspiradas en el videoclip "What's My Age Again", donde corren desnudos por la calle.

Por si eso fuera poco, Tom DeLonge avivó aún más los rumores cuando a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía vieja de blink-182 en la década de los 90. Además, en su biografía se puede leer: "Hago música en blink-182 y Angels and Airwaves", este último es su proyecto alterno.

El músico de 50 años recurrió a su perfil de Discord para celebrar el 30 aniversario de la banda. Además, aprovechó el momento para poner punto final a los rumores que vinculan a Tom DeLonge con blink-182.

"No hay noticias para compartir. No hay anuncio. ¡Hoy se cumplen treinta años de blink-182!. Cuando blink tenga algún anuncio sobre cualquier cosa, lo escuchará de los puntos de venta oficiales de blink-182. No soy objeto de burlas en una estación de radio como 'Sintonice para un anuncio importante'... Tom etiquetó a Mark en una foto de hace dos décadas", escribió Mark Hoppus.