VIDEO: Poncho de Nigris abre el corazón y revela si tuvo intimidad con "La Tigresa" a cambio de regalos

El cuarto infierno en “La Casa de los Famosos México” está que arde, sus inquilinos se la pasan muy bien, también se ha visto que están creando lazos de amistad y compañerismo, pero lo que cada vez está más candente son las pláticas en las que cuentan parte de su vida íntima o profesional.

Wendy Guevara es la que se ha encargado de cuestionar a los habitantes, en su improvisada sección “Resulta y resalta” en la que simula ser una reportera es quien, entrevista a los famosos por los pasajes de su trayectoria, aunque en ocasiones no es necesario que simulen para que algunas confesiones salgan a la luz.

Tal y como lo hizo la llamada “Perdida” al sacar al tema la presunta relación que tuvo Poncho de Nigris con Irma Serrano, conocida también como “La Tigresa”. Con la naturalidad que se le caracteriza, Wendy recordó las ostentosas fiestas que hacía en su mansión la estrella del cine, en las que el empresario era uno de los invitados.

“¿Cuándo hacía fiestas ‘La Tigresa’ ibas y la besabas y todo?” fue lo primero que preguntó Wendy, la respuesta de Poncho de Nigris fue rápida y concisa, “entiende que nunca anduve con ella”, es lo que resaltó la estrella, después a la charla se unió Nicola, quien no sabía de quien estaban hablando, pues cabe destacar él no es mexicano, sino de Perú.

Poncho también aseguró que nunca se dieron un beso, ni siquiera uno de “piquito” y que tampoco tuvieron algún tipo de intimidad sexual, pues contó que su relación solamente se dio para dar celos a Pato Zambrano, quien fue pareja de Irma Serrano

“Una vez me la quiso agarrar (partes íntimas) y se me desnudó (…) yo estaba en su cama y me fui al baño y me dijo, ‘yo creo que tú eres gay’ y le dije ‘no señora, como creé”, también aseguró que no le daba regalos tal y como todos piensan, pues por mucho tiempo se especuló que estaba con Irma Serrano por dinero.