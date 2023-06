La Casa de los Famosos México: Paul Stanley y Sergio Mayer envidian cierta zona del cuerpo de Wendy por su gran tamaño

A lo largo de estas dos semanas que lleva al aire “La Casa de los Famosos México”, los participantes se han llevado tan bien que ya se tienen la confianza suficiente incluso hasta de hacerse bromas pesadas o hasta de espiarse mientras se bañan.

Esta ocasión, la víctima fue Wendy Guevara quien fue espiada por sus compañeros mientras se bañaba, sin embargo, los sorprendidos fueron Sergio Mayer, Nicola Porcella, Paul Stanley y demás integrantes de La Casa de los Famosos México, pues descubrieron que la influencer tiene una parte de su cuerpo muy pero muy grande, lo que provocó la envidia de todos los hombres de la casa.

¿Sergio Mayer y Paul Stanley envidian a Wendy Guevara?

Todo ocurrió como una broma de Sergio Mayer a sus compañeros a quienes les ha abierto la puerta de la regadera en diversas ocasiones, sin embargo, esta vez le tocó a Wendy, y ahí Sergio y Nicola se dieron cuenta del gran tamaño del órgano reproductor de la influencer por lo que quedaron realmente sorprendidos, lo que fue un tema de conversación entre los hombres de La Casa de los Famosos México.

Debido a lo anterior, Sergio Mayer y Paul Stanley dejaron ver la envidia que le tienen a la influencer por tener esa parte de su cuerpo tan grande, pues aseguran que si fueran ellos al contrario de Wendy no lo esconderían sino que lo presumirían en todo momento.

“Yo ya le voy a decir Carmelo, no mam*, cómo es la vida, ella que no lo quiere (Y otros estamos sufriendo) ¿por qué es tan injusta la vida? los que queríamos más, nos limitas, y ella que se lo quiere quitar, que se lo escoge, wey no mam** yo lo andaría presumiendo en todos lados..”, dijo Sergio Mayer

Luego de todo esto,Sergio Mayer, Nicola y Wendy hablaron sobre lo sucedido por lo que la influencer les pide que no sean exagerados, sin embargo, el ex integrante de Garibaldi no deja de estar sorprendido de lo que vio.

Sin embargo, luego de todo, Wendy siguió la broma y aseguró que cuiden a sus esposas pues si ven a alguien que tenga esa parte del cuerpo del mismo tamaño que Wendy podrían dejarlos.

¿Cómo votar por los nominados de esta semana?

En otros temas, no todo son juegos y bromas entre los participantes, pues este jueves se llevó a cabo la gala de salvación y Jorge Losa decidió salvar de la nominación a Ferka con quien tiene un intenso romance dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que los que corren el riesgo de salir del reality show son Poncho De Nigris, Sergio Mayer y Sofía Rivera, si tu deseas salvar a uno de ellos tres solo debes votar por tu favorito.

Para votar por tu favorito solo debes tener un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv

Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página de internet es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5 (Al terminar Me Caigo de Risa).

Una vez que estás en la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México, busca el apartado “Votaciones”, ahí aparecerá tu participante favorito al que con tu voto podrás ayudarlo a permanecer una semana más en el reality show.

Es importante señalar que si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos.