VIDEO: Mamá de Poncho de Nigris sale en su defensa tras los ataques que ha recibido en La Casa de Los Famosos México

“Machista” y “misógino” son solo algunas de las palabras con las que Marie Clarie Harp describió a Poncho de Nigris tras convertirse en la primera expulsada de “La Casa de los Famosos México”, la conductora explotó contra quien fue su compañero en el reality y no se guardó nada sobre lo que piensa de la celebridad.

Ante las cámaras de “La Casa de los Famosos México”, Marie Clarie comentó que espera que Poncho de Nigris sea el ganador del proyecto ya que mencionó que a su edad (47 años) podría ser el último proyecto que realice en televisión pues lo considera “viejo” para seguir vigente dentro del espectáculo.

Las celebridades tuvieron problemas en la casa. Especial

La famosa mencionó que no le gustan algunas de las actitudes del regio y que no soportaba que se la pasara hablando de otros proyectos que hizo en el pasado tal y como formar parte de “Big Brother”, algo que pasó hace mucho tiempo y que no venía al caso en la actualidad, pero con lo que remató fue con que considera que Poncho no da espacio de participación a las mujeres y que siente que no es capaz de soportar que alguien pase por encima de él.

“Doña Lety” y Marcela Mistral defienden a Poncho de Nigris

Tras las acusaciones de Marie Clarie quien no se quedó callada fue Leticia Guajardo “Doña Lety”, madre del actor, quien en sus redes sociales despotricó contra la modelo venezolana y mencionó que no considera que sea alguien famosa, que nunca había escuchado de ella y que no era la indicada para decir que su hijo estaba “grande”.

“Esa Marie Clarie en mi vida la había visto, de repente salió de la nada, y bueno si es viejo Poncho ella también se va a casar con un viejo, José Manuel Figueroa no es un jovencito, así que aparte era golpeador, de qué se trata, es un chisme, un chiste o de qué se trata”, son las palabras con las que “Doña Lety salió en defensa de su hijo.

La madre de Poncho defiende a su hijo. IG/leticiagdn_

Quien también habló de la estrella fue Marcela Mistral, la esposa de Poncho acudió al estudio de “La Casa de los Famosos México” para hablar frente a frente con Marie Clarie y aseguró que no iba en plan de pelea, pues ella es una dama, pero si a defender a alguien que no lo puede hacer ya que su pareja aún está en la casa y dijo que en ningún momento su marido le pareció grosero, pero que no actuó con la cabeza fría.