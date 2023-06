La esposa de Poncho de Nigris lo defiende de Marie Claire, manda fuertes y reveladores mensajes en redes

La noche del lunes 12 de junio, los seguidores de La Casa de los Famosos México fueron testigos de la fuerte discusión que tuvieron la conductora de televisión, Marie Claire, primera eliminada del reality show, y el actor, Poncho de Nigris.

Después de abandonar la casa más famosa de la televisión, la experta en temas de la farándula, Marie Claire estuvo como invitada a la transmisión del día de ayer. Durante el programa tuvo un enlace en vivo con los famosos que siguen en competencia y fue en ese momento en donde ocurrió la controversia.

Sin guardarse nada, la también modelo le dijo a Poncho de Nigris que disfrutara su último gran proyecto en televisión pues seguramente después de que salga ya no brillará en la industria del entretenimiento. Además, le reclamó la forma en la que trata a sus compañeras dentro del reality show.

Tras la controversia que ocurrió en la reciente transmisión de La Casa de los Famosos México, Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, escribió un mensaje en su cuenta en Instagram con el que le externó todo su apoyo a su esposo a quien le pidió no caer en ese tipo de trampas.

"Que no se distraiga su mente, no me puedo mover ahorita, no puedo hacer nada pero ustedes sí. Ustedes lo están viendo, es un truco para que se debilite", escribió en sus redes sociales.