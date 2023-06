"Soy mala para defenderme": Laura Bozzo aparece con golpes en la cara tras rumores de su salida de la televisión

Laura Bozzo encendió las alarmas después de que publicara una foto con unos golpes en la cara. La conductora de televisión admitió que actualmente no está bien de salud, por lo que algunos de sus seguidores le mandaron mensajes de apoyo y pronta recuperación. Esta situación llama más la atención debido a que en días recientes se ha corrido el rumor de que la originaria de Perú podría salir la pantalla chica tras algunos problemas con su programa.

Laura Bozzo muestra moretones y confiesa que tiene depresión

La tarde de este viernes 9 de junio, la titular de "Que pase Laura" compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que dejó ver sólo la mitad de su cara. En la imagen se alcanza a observar a la peruana luciendo un rostro sin maquillaje y una cabellera desarreglada, algo poco común en ella, ya que usualmente comparte postales en las que derrocha glamur. No obstante, lo que rápidamente captó la atención es que tiene un moretón en su ojo, el cual está hinchado y tiene un color casi rojo.

Laura Bozzo aparece con moretones en el rostro Foto: Captura de pantalla

La presentadora acompañó la imagen con una revelación, pues confesó que en los últimos días no ha podido ir a grabar el programa que tiene en Imagen Televisión debido a que tuvo una crisis de ansiedad y depresión, lo que le provocó una baja de presión. Laura Bozzo indicó que si bien se ha caracterizado por cuidar de otras mujeres, la realidad es que cuando se trata de si misma, le cuesta defenderse.

"Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí; hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida", se puede leer en el Tweet, en el que también respondió a los rumores sobre su posible salida de la televisora después de que no se presentara a los foros debido a sus problemas de salud.

"Es falso que haya sido despedida de @ImagenTVMex si hubieron problemas por los tres meses que estuve en @LaCasaFamososTV y agradezco su paciencia obvio el raiting bajo pero vamos con todo estamos investigando el caso de Mickey Santana vinculado a trata?", destacó "La Señorita Laura" en una publicación previa en la que indicó que no tiene problemas con la compañía que la regresó a la televisión mexicana.

La conductora desmintió su salida de Imagen Televisión IG @laurabozzo_of

Por otra parte, sobre su condición Laura explicó que fue diagnosticada desde muy pequeña y aunque muchos de sus seguidores le sugirieron que dejara ya de trabajar, la presentadora insistió que continuará con su labor. "JAMÁS moriré haciendo lo que amo, que esto no tiene nada que ver no estoy cansada, odio las vacaciones, sufro de depresión punto", sentenció Bozzo, de 71 años al contestarle a un usuario de la red social.