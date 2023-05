La película romántica de Anne Hathaway que está a punto de salir de Netflix y es una de las más vistas

Si eres un fanático de las películas románticas, Netflix tiene en su catálogo un filme basado en un best seller que debes de ver antes del próximo 15 de mayo, fecha en la que el título dejará de estar disponible en la plataforma, dejando a los usuarios sin la posibilidad de disfrutar de este filme protagonizado por Anne Hathaway y Jim Sturgess, mismo que demuestra que no todas las historias de amor comienzan de la misma manera.

A diferencia de otros relatos audiovisuales, esta cinta muestra la vida de unos universitarios que justo el día de su graduación se conocen, comenzando así una extraña amistad en la cual siempre están presentes las insinuaciones románticas por parte de Dexter, encarnado por Sturgess, quien en más de una ocasión le expresa a Emma, personaje interpretado por Hathaway su interés en llevar su relación al ámbito sexual.

Sin embargo, la protagonista del filme no quiere convertirse en una de las tantas mujeres que han estado con su amigo, ya que ella verdaderamente está enamorada de él, sentimiento que la terminará lastimando en más de una ocasión, haciéndola darle una oportunidad romántica a un compañero de trabajo que intenta ser un comediante famoso.

Curiosamente, Emma también tiene intereses artísticos, pero con lo que ella sueña es en convertirse en una escritora que inspire a los demás, algo en lo que Dexter la apoya y motiva a realizar, hasta que, debido a las drogas y el alcohol, él termina convirtiéndose en un verdadero patán, el cual aleja a su mejor amiga al decirle que nunca tuvo el suficiente talento.

Con todo y el hecho de los protagonistas de este filme que puedes ver en Netflix llegan a tener fuertes peleas, hay algo que siempre se puede observar durante toda la trama y es que ellos se complementan de una manera muy dulce y romántica, conexión que se niegan a aceptar, algo que podrían llegar a lamentar el resto de su vida.

En esta película titulada "One Day" o "Siempre el mismo día", la historia no se centra en relatar las travesías románticas de una pareja que hace todo por estar junta, ya que, tal y como pasa en la vida real, cada uno de los personajes principales sigue con su vida, aunque cada que se reencuentran descubren que no han podido pasar de página y que su felicidad es estar el uno con el otro.

Sin embargo, el destino tiene otros planes y mientras uno asciende en la escalera profesional el otro comienza a sumirse en la depresión y viceversa. Y, aunque no están siempre en sus peores momentos, poco a poco logran salir a flote, destapando la posibilidad de que el romance finalmente se materialice en su relación ¿lograrán dejarse de niñerías y finalmente darle oportunidad al amor? Descúbrelo viendo esta película en Netflix.

Esta película cuenta la historia de unos amigos que ¿estaban destinados a ser novios? | Foto: Pinterest

Con escenas emotivas, un reparto de lujo y un final sorpresivo, esta cinta se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma en streaming, por lo cual, muchos usuarios están aprovechando que son sus últimos días disponibles para revivir la historia de Emma y Dexter, unos amigos que, tal y como suele pasar con muchas personas, descubren que su alma gemela es quien menos lo esperaban, la cuestión aquí es ¿lograrán declararse su amor antes de que sea demasiado tarde? Sólo tienes una manera de averiguarlo.

SIGUE LEYENDO:

Esta película en Netflix no es una típica comedia romántica, pero te hará reír con su trama de ensueño que podría volverse una pesadilla para la protagonista

¿Ni idea de qué ver? Esta película en Netflix es una de las más aclamadas, disfrútala antes de que salga del catálogo