La trilogía de amor disponible en Netflix que te hará creer en los finales felices

La mayoría de las películas románticas suelen terminar con un desenlace trágico que demuestra que el amor no es para siempre y que justo cuando mejor marchan las cosas es cuando el destino podr??a jugar en contra, dando una vuelta de 360 grados que hace que no haya un "y vivieron felices para siempre". Sin embargo, hay una trilogía de películas disponibles en Netflix que demuestran que no todas las historias de amor concluyen con una muerte o separación.

Basada en la obra de Jenny Han, las películas que conforma la saga de "A todos los chicos de los que me enamoré" son una excelente opción para disfrutar de un fin de semana con tu pareja, amigos o familia, ya que al ser una comedia romántica es apta para todo el público y lo mejor es que, el hilo argumentativo de la historia, hará que te termines encapsulando en el universo de Lara Jean, una joven que le escribe una carta a todos los chicos que de alguna manera sembraron sentimientos de amor en ella.

Al ser muy tímida, el personaje interpretado por Lana Condor nunca manda los mensajes que con tanto cariño escribió para los chicos de los que se enamoró, hasta que un día, una persona decide hacer lo que ella nunca se animó y termina enviando las cartas a todos los prospectos románticos. Para su sorpresa son tres los jóvenes que deciden encararla en la primera entrega, siendo uno el exnovio de su hermana mayor. Ante esto, Lara Jean decide que es mejor fingir ser la novia de Peter Kavinsky, galán encarnado por Noah Centineo.

La historia transcurre y como es de suponerse, lo que termina siendo un juego acaba por cristalizarse en una verdadera relación romántica, la cual deberá enfrentar varios obstáculos para comprobar que realmente está destinada a pasar muchos años junta, algo que no será fácil considerando todos los factores que pueden llegar a influir en su deterioro, los cuales van de amores del pasado hasta el problema de la distancia de las universidades.

Lejos de hacer que los usuarios de Netflix se aferren a una historia de amor perfecta, esta narrativa audiovisual refleja en cierta medida los problemas típicos de una relación de pareja, así como las crisis que se pueden llegar a enfrentar y la importancia de tener en claro tus objetivos personales, ya que al final del día es tu futuro el que está en juego, mismo que puede o no, enlazarse hasta el final con el de tu ser amado.

Con una mezcla de chistes blancos, escenas románticas y personajes llenos de química, esta trilogía de películas disponibles en Netflix te hará reír, llorar y disfrutar de una original historia de amor que sale de los clásicos relatos cinematográficos forzados que pretenden llegar a un final fatídico o demasiado bueno para ser cierto.

Algo que te sorprenderá durante el paso de las escenas de estos filmes es la química que hay entre los protagonistas, quienes llevaron de la pantalla a la realidad su romance, creando aún más revuelo en torno a la saga que entre 2018 y 2020 mantuvo encantada a toda una generación ¿te atreves a darle una oportunidad?

