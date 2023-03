Netflix: Mauricio Ochmann es el protagonista de esta película que te hará llorar y recordar el valor de la hermandad

A diferencia de lo que se podría pensar, no todas las películas protagonizadas por el ex de Aislinn Derbez son románticas. De hecho, hay una cinta de Netflix que Mauricio Ochmann encabeza y que aborda un tema que ha sido poco retratado en los filmes contemporáneas: la hermandad y la importancia de generar vínculos con la familia, no solo por el hecho de que comparta una historia genética, sino por todas las experiencias, sueños y aspiraciones que alguna vez tuvieron en común y que hoy en día están almacenados en el baúl de recuerdos.

Como es común en la vida real, la trama de esta película mexicana empieza con la muerte del padre de los protagonistas, quienes a pesar de ser hermanos llevan literalmente años sin verse. El rencor y los golpes no se hacen esperar, pero la nostalgia y el cariño que se sienten juega a su favor enfrascándolos en una aventura en la que harán todo lo que se habían propuesto años atrás, cuando aún eran unos infantes que no sabían a lo que sus versiones adultas tendrían que enfrentarse.

Las horas transcurren en la historia de este producto cinematográfico de Netflix y es como si los años que pasaron sin verse los personajes encarnados por Mauricio Ochmann y Ana Serradilla se olvidaran de todo lo que los separó y se quedaran sólo con los buenos recuerdos, lo cual los orilla a emprender un viaje en moto alrededor de la república mexicana, mismo que los hará descubrir cosas que no sabían el uno del otro.

Problemas con la policía, falta de efectivo, amores de una noche y hongos alucinógenos son sólo algunas de las cosas que estos hermanos enfrentarán durante su travesía en moto, la cual los terminará por unir, creando una nueva serie de recuerdos que todos quisiéramos tener y que te harán pasar una divertida tarde.

Puedes perder un amor y un amigo, pero un hermano siempre estará contigo, ese es uno de los grandes mensajes reflexivos en los que te sumerge esta película que te hará pasar de la risa al llanto gracias a sus emotivas escenas llenas de anécdotas que bien podrían recordarte a la relación con alguno o varios de hermanos.

Esta opción disponible en el catálogo de Netflix es una película que se estrenó recientemente y que vale la pena disfrutar un fin de semana en el que quieras salir de la clásica rutina de películas palomeras predecibles que se limitan a retomar viejas fórmulas que en el pasado funcionaron, pero que hoy están más que gastadas y que terminan por evidenciar la decadencia del cine actual.

Esta película sale del clásico esquema narrativo | Netflix

En menos de dos horas, esta película sale del cascarón y demuestra que aún hay narrativas interesantes que pueden abordarse para crear historias que lejos de dejarte con una sensación de vacío al llegar a su término te ayudarán a valorar a las personas que están a tu alrededor, invitándote a enfrascarte en una aventura donde tú y tu familia sean los protagonistas, porque no hay nada mejor que tratar de superar la ficción ¿te atreves a intentarlo?

