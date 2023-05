Rosalía eleva la moda para el verano con mini vestido floral

Rosalía ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales como ícono de estilo, con su particular y extravagante forma de vestir se corona como reina de estilo, y para los días de verano no podía ser distinto, pues presume los mejores looks con los que destaca su curvilínea figura, como lo hizo en su última publicación con un mini vestido floral con el que elevó la moda para la temporada de calor.

La también compositora, de 30 años, no para de sorprender y causar furor en las plataformas digitales, principalmente Instagram, pues la guapa española es muy activa en la red social de Meta, donde cuenta con 25.4 millones de seguidores, y fue ahí donde se lució con un atuendo muy chic de la firma Shushu/Tong, compañía con sede en Shanghái, China, que ofrece ropa con un giro vanguardista.

Rosalía impone estilo para el verano

La cantante de temas como "La noche de anoche", "Con altura" y "TKN" se convirtió rápidamente en una de las famosas más seguidas en las redes sociales, con su talento y original forma de vestir ha llegado a ser una figura mundial, y cuando se trata de imponer con su estilo, sin duda impacta con sus atuendos, como en esta ocasión con una prenda de estampado floral, el favorito de la temporada.

"Me lo han borrado lo vuelvo a subir jejhe", escribió Rosalía para acompañar un video en el que presumió su look, un coqueto mini vestido en tonos verdes, azules y blancos, que combinó con calcetas altas en color negro y zapatos de punta, un detalle que hizo match con el pequeño moño de la prenda de hombros caídos, dandole a su outfit un toque final con su peinado de trenzas a los lados.

Rosalía se luce en coqueto vestido veraniego. Foto: IG @rosalia.vt

La artista, originaria de España, ha sabido conquistar a sus millones de fans con un estilo extravagante, pues la joven no sigue las reglas y las tendencias cuando se trata de ropa, y por el contrario, va imponiendo con sus looks, la mayoría atrevidos y llenos de color, con los que eleva la moda y deja claro que no se trata de seguir las reglas.

Sin duda, Rosalía sabe como imponerse como toda una amante de la moda, y en sus looks casuales no podía ser distinto, pues conquista con todo tipo de formas y texturas, confirmando que es la reina de estilo para este verano, pero también que no teme a probar, coronándose como una auténtica fashionista.