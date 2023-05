“Eres lo máximo”: Andrea Legarreta olvida a Erik Rubín y se luce junto a este apuesto actor

A poco más de tres meses de su separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta presumió en redes sociales lo mucho que se divirtió junto a un apuesto histrión que estuvo como invitado en la última emisión de “Hoy”, incluso, la querida conductora le dedicó un cariñoso mensaje con el que desató los rumores en los que se asegura que la también actriz podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

El apuesto actor con el que Andrea Legarreta se dejó ver fue nada más y nada menos que Erick Elías, quien estuvo en el famoso matutino de Televisa para promocionar “Quiero tu vida”, la nueva serie de ViX que protagoniza, no obstante, se quedó en “Hoy” para participar en distintas dinámicas y la mamá de Mía y Nina Rubín fue la más feliz pues todo el tiempo que estuvo cerca del actor se la pasó sonriendo.

Al finalizar el programa, Andrea Legarreta difundió un video hecho con diferentes fotografías que se tomó junto a Erick Elías durante el matutino, además, como se dijo antes, le escribió un mensaje que desató los rumores en los que se asegura que estaría en plan de conquista con el actor tapatío de 42 años de edad.

“Crónica de una “carcajada anunciada”. ¡Eres lo máximo Erick Elías, te quiero! No se lo pierdan en ‘Quiero tu vida’, les encantará” fue el breve texto con el que Andrea Legarreta desató los rumores de un nuevo romance y por si faltara algo, el histrión de respondió comentando emojis de corazones rojos, por lo que se originó un gran revuelo entre los fans de la también actriz, quienes se mostraron más que emocionados ante la idea de ver como pareja a ambas celebridades.

Cabe mencionar que, aunque no lo mencionaron, Andrea Legarreta y Erick Elías se dirigen de tal forma el uno al otro debido a que desde hace varios años tienen una estrecha amistad pues han compartido créditos en distintos proyectos a lo largo de sus respectivas y exitosas carreras, además, el actor se encuentra casado desde hace más de una década con Karla Guindi con quien procreó a sus hijas Penélope y Olivia.

Por su parte, Andrea Legarreta ha referido en distintas ocasiones que su separación de Erik Rubín todavía no es definitiva pues están en un proceso en el que intentarán reencontrarse como pareja para tomar su relación, no obstante, el exTimbiriche señaló que, en caso de que ya no puedan recuperar su romance ahora sí pondrán sobre la mesa el tema del divorcio, no obstante, por ahora, ambos se encuentran tranquilos y aparentemente no tienen la intención de buscar otras parejas pues su prioridad es salvar su matrimonio.