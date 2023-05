Sofía Rivera Torres enamora a sus fans con elegante vestido de gala

Además de ser una de las conductoras más talentosas y reconocidas de toda la televisión mexicana, Sofía Rivera Torres también ha logrado destacarse como todo un referente del buen vestir pues es más que recurrente que sorprenda a sus fans con sus espectaculares outfits para todo tipo de ocasión y para probar este punto lo único que es necesario hacer es echarle un vistazo a la última publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram donde derrochó estilo con un espectacular vestido de gala lleno de aberturas y escotes, por lo que como era de esperarse, le llovieron halagos a la también actriz.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Sofía Rivera Torres realizó la publicación en cuestión, en la cual, presumió que el espectacular outfit que eligió para ir a una boda el pasado fin de semana, además aprovechó y de paso les envió un mensaje a los novios, cuyas identidades se desconocen, pero sus iniciales inician con A y C, además, mostró que no temió ensuciar su look con tal de divertirse en la fiesta.

“De mí se podrán decir muchas cosas, pero jamás que no coopero pa’ la fiesta. Felicidades A + C por una gran boda. ¡Les deseo que sean muy felices por siempre! Ahhhh y dice la tintorería de por mi casa que gracias por tanta chamba” fue el texto que escribió Sofía Rivera Torres para acompañar las fotografías donde presumió su look.

Como se dijo antes, la prenda principal del espectacular outfit de Sofía Rivera Torres se trataba de un ceñido vestido de gala en color negro, el cual, tenía un pronunciado escote en la zona frontal, además, en las solapas dicha prenda tenía un bordado multicolor y en zona baja del busto, también tenía un par de franjas horizontales en distintos colores, de las cuales, nacían dos enormes aberturas que dejaban al descubierto la diminuta cintura que posee la esposa de Eduardo Videgaray.

Como era de esperarse, la publicación de la también actriz de 30 años de edad causó un gran furor entre los casi 900 mil seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su post logró acumular más de 31 mil likes, además, como ya se hizo costumbre en cada publicación que realiza, la caja de comentarios se llenó con elogios, incluido el de su esposo, Eduardo Videgaray, quien aprovechó para decirle lo mucho que se divirtió con ella en la boda y en la vida en general.

“La más hermosa”, “Guapísima”, “La más linda de todas”, “Cuerpazo”, “Qué bonito vestido”, “La perfección hecha mujer”, “Eres un bombón” y “Toda una reina” fueron algunos de los halagos que se llevó Sofía Rivera Torres, cuyo nombre ha sonado con fuerza como una de las participantes de “La Casa delos Famosos México”, sin embargo, la conductora no ha querido hablar al respecto todavía, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando confirme o desmienta esta información que ha circulado en distintos portales especializados en reality shows.