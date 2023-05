Luis de Llano se niega a acatar resolución jurídica por daño moral a Sasha Sokol: “hay apelaciones”

El 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por sostener una relación "ilícita" y "asimétrica" cuando ella tenía 14 años de edad, mientras que él ya era un adulto de 39 años. Un año y dos meses después, la cantante informó que el productor mexicano fue condenado por daño moral mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Esto mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, publicó la cantante y actriz en sus redes sociales, el 10 de mayo pasado.

“Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía”, añadió Sasha Sokol.

La resolución jurídica a favor de la exintegrante de Timbiriche determina que el productor mexicano cumpla con tres principales obligaciones: pagar una indemnización por daño moral; no volver hablar de Sasha Sokol; y, pedir una disculpa pública.

Luis de Llano tenía 39 años cuando sostuvo una relación "ilícita" con Sasha de 14 años. Foto: Especial

Sin embargo, Luis de Llano no estaría dispuesto a acatar la resolución jurídica por daño moral a Sasha Sokol e incluso dio a entender que procedería a “apelar” dicha determinación legal. El programa Chisme No Like compartió una conversación que, presuntamente, sostuvieron con Luis de Llano, en la cual el productor asegura que la exintegrante de Timbiriche “no está respetando” un contrato de confidencialidad firmado por ambos.

“Muy pronto te contactaré y con mucho gusto lo hacemos. Actualmente, supuestamente, tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo sí respeto la ley y el caso aún no se termina. Hay apelaciones”, sostuvo Luis de Llano.

LSN