VIDEO | Carmen Campuzano quiere ayudar al hijo de Julio César Chávez y le envía este mensaje

Carmen Campuzano es el claro ejemplo de haber pasado por el infierno de las drogas y abuso del alcohol, a estar sana, limpia y lista para ayudar a otras personas que, como ella, hayan caído en ese estilo de vida. Por lo tanto, la ex modelo se sintió con la capacidad para exponer su opinión sobre la recaída de "Julito", hijo del ex campeón mexicano Julio César Chávez, quien no supera su problema con las adicciones.

Cabe recordar que el joven pugilista ha pasado por varios ingresos a la granja y otros centros de atención para adicciones. A su vez, que hace dos semanas tuvo un inicio de recaída que él mismo reveló a través de un live en instagram, donde relató que siente muchas ganas por volver a los vicios. Además, también su hermano Omar ha tenido problemas personales, en su caso el ser ludópata, es decir, es adicto a las apuestas.

Fue por esto que Campuzano se animó a brindar su apoyo al joven y, directamente, enviar un mensaje al gran campeón del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

Carmen Campuzano quiere ayudar a los Chávez

Con profundo respeto por la situación, fue como Carmen Campuzano se expresó en este tema al ser cuestionada por los medios de comunicación.

"Sé que su hijo recayó, pero hay mucho que trabajar con él. Estoy totalmente convencida que Julio, yo lo quiero mucho y sé que tiene una clínica muy exitosa, pero él no es el indicado para ayudarlo, cuando hay parentesco es muy difícil y no es ético trabajar situaciones adictivas con un familiar, no se permite", expresó Carmen Campuzano.

Envía consejo al campeón mexicano

De igual forma, Carmen añadió cuál sería el mejor consejo que le puede dar a Julio hijo y a Julio papá, para afrontar esta enfermedad que daña a la familia entera.

"¿Cuál es el mejor consejo? que se involucre la familia, él como padre y la esposa y trabajen en conjunto cosas de la infancia de Julio junio", comentó.

Hijo y padre en una buena etapa de Julito como boxeador.

De igual manera, Carmen agradeció el apoyo que en el pasado tuvo del mismo Julio César Chávez, así como del empresario Jorge Kahwagi, a quien consideró su gran amigo y guía en la etapa en que enfrentó a las adicciones. Por lo tanto, valoró el hecho de ahora tener varios años estando limpia y estudiando, prepara para ayudar a otras personas que enfrentan esta misma enfermedad, lo cual le brinda el tener varios pacientes.