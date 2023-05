Conten la respiración antes de ver como lucía Mariazel cuando estaba embazarada de su hija Laia

Mariazel Olle Casals conmovió a todos sus fans en redes sociales debido a que difundió una serie de fotografías inéditas en las que mostró lo bella que lucía cuando estaba embarazada de su hija Laia, además, aprovechó la ocasión y envió un mensaje sobre la maternidad con el que puso a reflexionar a sus seguidores, pues confesó que el hecho de ser mamá es el trabajo más “retador” que ha realizado durante toda su vida.

Esta publicación de Mariazel que causó un gran furor en plataformas digitales fue realizado a través de su perfil oficial de Instagram donde a través de su propia experiencia en la maternidad invitó a sus fans a que se sumen a una nueva plataforma digital donde se encuentra todo tipo de contenido relacionado con los nuevos padres y confesó que, en su momento, a ella le hubiera gustado pertenecer a una comunidad de este tipo pues su debut como mamá le resultó sumamente complicado por no tener a la mano algunos consejos que le hubiera facilitado su labor.

“El ser mamá ha sido definitivamente el trabajo más gratificante, pero al mismo tiempo, el más retador de toda mi vida. Agradezco cada día a Laia que me haya elegido como su mamá, a lo largo de estos 10 años he aprendido un poquito más día con día y sin duda ella ha sido mi mejor maestra. Hay innumerables veces que me siento bendecida y agradecida, aunque también en muchas otras he sentido angustia, preocupación y muchos “¿lo estaré haciendo bien?”, señaló en su texto Mariazel, quien en otro momento mencionó que ahora cada que tiene oportunidad ayuda a una mamá primeriza para que no pasen por lo que ella.

Para acompañar su post, Mariazel agregó algunas fotografías inéditas de su etapa de embarazada, además, también mostró algunas postales en las que apareció cuidando a su hija Laia durante sus primeros meses de vida, por lo que las imágenes conmovieron a más de uno pues la también actriz casino acostumbra a compartir fotos de esta etapa de su vida.

Como era de esperarse, la publicación de Mariazel causó un gran revuelo entre los más de 3.7 millones de seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas sus fotografías lograron acumular cerca de 90 mil likes, además, en la caja de comentarios hubo espacio para halagos, preguntas, reflexiones y hasta debates por el delicado tema que puso sobre la mesa la querida “hermana disfuncional”, quien se mostró más que feliz por la repercusión de su texto y sus fotografías, por lo que reiteró la invitación para que sus fans se sumen a la comunidad que estaba promoviendo.

Cabe mencionar que, Mariazel solo ha sido madre en una ocasión y todo parece indicar que ya no tiene planeado hacer crecer a su familia, pues considera que a sus 40 años de edad un nuevo embarazo podría ser riesgoso, además, implicaría alejarse, al menos de manera temporal, de los múltiples proyectos televisivos en los que participa, lo cual, es algo que no está dispuesta a hacer pues actualmente figura como una de las máximas celebridades de la pantalla chica.