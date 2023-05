¿Mariana Echeverría esta peleada con Faisy? Revela si abandonará "Me Caigo de Risa"

La novena temporada de "Me Caigo de Risa" está apunto de iniciar, sin embargo, han comenzado a correr algunos rumores, como por ejemplo la salida de Mariana Echeverría del exitoso programa. Al respecto, la conductora y actriz habló con la prensa y reveló si dejará este proyecto que la llevó a la fama, pues fue después de demostrar su talento y sentido del humor que la celebridad se consolidó como una de las favoritas de la pantalla chica.

Recientemente, la actriz dio una entrevista en la que habló de sus próximos proyectos, y se sorprendió al conocer las especulaciones de su salida de "MCDR", pues aseguró que ella está muy contenta en ser parte de este programa, por lo que no ha pensado en abandonar la emisión nocturna, por el contrario, quiere seguir junto a Faisy y sus demás compañeros de la llamada "Familia Disfuncional", a los cuales les tiene un gran cariño.

Mariana Echeverría confirma que no saldrá de "Me Caigo de Risa"

Durante la conversación con Televisa Espectáculos, Echeverría recordó que ha sido parte de "Me Caigo de Risa" desde que arrancó transmisiones en la televisión, por lo que es un miembro importante. Asimismo, apuntó que ha vivido diferentes etapas de su vida dentro del programa, ya que ha ido a trabajar estado embarazada, por lo que hasta el momento no ha pensado en dejar el proyecto en el que se divierte y muestra su talento en la comedia.

"Nunca lo dejaría. He estado embarazada, soltera, casada, todas las etapas las he vivido ahí. Me llevo increíble con mi familia disfuncional. Me acabo de enterar de la noticia (de los rumores de su salida), pero nunca dejaría 'Me Caigo de Risa'", sentenció Mariana, quien aseguró que desconoce de donde surgieron las especulaciones sobre su salida: "Nunca lo he pensado, nunca lo hemos platicado, ni se ha tomado la decisión, ni me he peleado con nadie".

La actriz y co-conductora de "Faisy Nights" admitió que sí tiene varios trabajos en puerta, sin embargo, algunos también los hará con sus compañeros de la emisión nocturna. "Soy pilar de 'Me Caigo de Risa' y a parte es un proyecto que amo. No lo veo como 'voy a tener fama y voy a tener dinero', no es un proyecto que siempre he dicho si tengo que venir gratis yo vengo gratis porque amo el proyecto. (...) Empezamos gira a parte y yo voy a estar en la gira".

Mariana Echeverría se mostró sorprendida con los rumores de su posible salida de "Me Caigo de Risa", por lo que reiteró en la conversación con la prensa, que no ha pensado en salirse o bien le han pedido que deje el proyecto. En tanto, la novena temporada del programa está a unas semanas de estrenarse en el horario estelar de Televisa, lo que demuestra el éxito de la emisión conducida por Omar Pérez, mejor conocido como Faisy, quien junto a personalidades como Mariazel, Ricardo Fastlicht y Ricardo Margaleff, entre otros, han deleitado al público con su humor.

La conductora aclaró que no ha pensado en salir de "Me Caigo de Risa" Foto: Especial

