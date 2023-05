Isabel Madow revela que se casó "virgen": "Tal cual como me dijo mi mamá"

Una de las modelos que más polémica ha causado desde que inició su carrera en la industria del entretenimiento es Isabel Madow, quien además de ser recordada por su participación en "Big Brother" es considerada por muchos como un sex symbol, algo que le ha costado una reputación que dista mucho de la realidad, ya que la modelo aseguró que en realidad ella sólo se ha enamorado dos veces, y llegó con una mentalidad muy conservadora a su primer y único matrimonio.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Isabel Madow confesó que muchas veces lo que pintan los medios o las redes sociales es un mundo completamente diferente de lo que realmente acontece en la vida de las celebridades, ya que en su caso, aunque podría parecer que es una mujer muy extrovertida que disfruta con libertad de su sexualidad, lo cierto es que ya lleva años soltera y no está ansiosa por encontrar a un nuevo amor, pues asegura que eso sucederá en el momento que deba de darse, ya que "los tiempos de Dios son perfectos".

Sobre esto, conviene acatar que, aunque los reflectores se volcaron hacia ella cuando se besó con un extranjero y salió con una sexy tanga en "Big Brother", lo cierto es que fue más el revuelo que los medios causaron que lo que realmente sucedió, ya que desde su perspectiva las personas se escandalizaron por muy poco, tal y "como si todos fueran monjas", algo que incluso llega a visibilizar la doble moral de muchos individuos, quienes por un lado critican a las mujeres que hacen gala de su cuerpo y por otro siguen consumiendo contenido pornográfico o erótico.

Ante este escenario, Isabel Madow no dudó en acotar que si es que le volvieran a proponer participar en otro reality show tomaría más precauciones, ya que nunca se sabe cómo va a reaccionar la gente, pues, si bien en la actualidad hay programas de este estilo muy subidos de tono, parece ser que la sociedad aún no acepta por completo que las mujeres se apropien de sus vidas y cuerpos, haciendo con estos lo que les plazca.

En este sentido, quien fuera la secretaria de Brozo confesó en su intervención en "El Minuto que Cambió mi Destino" que ella siempre se ha caracterizado por ser una persona muy centrada, algo que la llevó a obedecer a sus papás en todo, incluso en lo referente a la conservación de su virginidad hasta que contrajera nupcias y saliera de su casa vestida de novia.

"Sólo me casé una vez con el que fue mi primer novio, virgen, tal cual como me dijo mi mamá. Duramos como trece, casi catorce años de relación. Me casé y duré como cuatro años nada más, pero ya era una relación de mucha costumbre, o sea, éramos muy chicos, yo tenía 17 años cuando lo conocí, él tenía 21 y bueno pues estuvimos toda la vida juntos y las relaciones cambian, las personas cambian, entonces ya parecíamos más hermanos que relación", puntualizó Isabel Madow.