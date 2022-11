Isabel Madow asegura que no se ha hecho ninguna cirugía estética: "No por ser nalgona estás operada"

Isabel Madow, recordada por su participación en "Big Brother VIP", tomó sus redes sociales para hacerle frente a las críticas por su figura, pues aseguró que recientemente un usuario le hizo un comentario asegurando que su cuerpo tenía intervenciones estéticas, sobre todo en su parte baja, por lo que indicó que "no por ser nalgona" estaba operada, ya que afirmó que desde muy joven destacó debido a su voluptuosa silueta.

La actriz y modelo es una de las celebridades que decidió lanzar su página VIP, sitio que se ha vuelto popular gracias a que también lo utilizan personalidades como Aleida Núñez, Sugey Ábrego e Ivonne Montero. Al igual que sus compañeras, la playmate sube contenido para mayores de edad y posa con coquetas prendas de ropa con las que derrite la red y consigue cientos de comentarios halagadores. Sin embargo, no se ha salvado de las críticas, por lo que esta vez decidió hacerle frente a una de ellas, contestando por medio de su cuenta de Twitter.

Isabel Madow asegura que sus "pompas" son naturales

"Jajaja me pone un tipo que mejor lo natural, que ya me parezco a las #kardashians, pues le informo que mis pompas son naturales!!! Es el mal de familia!!! Si no le gustan pues que pena por usted a mí me encantan!!!", colocó la actriz que también trabajó en la "La Escuelita VIP", al igual que su compañera Shamila, quien también tiene una página de contenido exclusivo para sus fanáticos.

Después, Isabel continuó diciendo que cuando era una jovencita destacaba por sus curvas, lo cual le ocasionaba algunos accidentes e incomodidad, no obstante, ahora lo ha aceptado. "Cuando era adolescente me acuerdo que pasaba entre las mesas de restaurantes y siempre tiraba vasos con mis pompas me moría de la pena que oso y la verdad me sigue pasando jajajaja", escribió en su cuenta oficial en donde contestó a las críticas de quienes aseguran que está operada.

"No por ser Nalgona estás operada!!! Habemos las que nacimos así!!!", destacó la actriz, que volvió asegurar que su cuerpo es natural, pues ha llamado la atención que a pesar de haber cumplido 49 años el pasado 5 de octubre, aún mantiene la figura con la que se dio a conocer a principios del año 2000, cuando salía en el programa matutino del payaso "Brozo", un personaje creado por Víctor Trujillo.

Isabel Madow González comenzó su carrera en el programa "El mañanero", como la secretaria siempre callada del payaso. En 2003 participó en el reality show, Big Brother VIP de México y también en la edición de España, donde fue una de las más polémicas. Todo esto le dio la oportunidad de estar en "La escuelita VIP", creada por del actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo, así empezó como actriz trabajando "Alma de hierro", "Corazón salvaje" y "Como dice el dicho".

En mayo de 2005, apareció en la portada de la edición mexicana de Playboy, por lo que se coronó como una de las más guapas del espectáculo, imagen que ha mantenido ahora en redes sociales y en su página VIP, en donde conquista con sus atrevidos looks con los que deja ver su curvilínea y estilizada figura.

