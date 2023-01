Isabel Madow promete fotos más candentes en la alternativa a OnlyFans: "Me encuero porque quiero y por qué puedo"

"Preparando mi cuerpo para la nueva sesión de mi página vip", fue la frase con la que la actriz y conductora Isabel Madow entusiasmó a los usuarios que la siguen en Twitter. Para esto, la excompañera de Brozo se mostró usando ropa interior y una blusa con la que dejó entrever su anatomía.

La también cantante dijo estar emocionada por este nuevo trabajo, el cual pondrá dentro de su página que funciona de manera similar a la mayoría de cuentas de. OnlyFans. Desde hace unos meses, la estrella ha subido contenido a esta plataforma en la que presume mostrarse como nunca lo ha hecho.

La conductora asegura que mostrará más de lo que ha hecho en el pasado. FOTO: @IsabelMadowTV

Le resbalan los haters

Madow ha respondido de forma frontal a los haters, quienes se han molestado por la forma en la que se ha mostrado dentro de la red. Algunos la critican por mostrar fotos sensuales, otros la señalan por no mostrarse al desnudo.

Ante esto, la exconejita de Playboy se ha defendido asegurando que no tiene por qué darle explicaciones a la gente, debido a que no depende de ella y no tiene ninguna razón para dejar que le inste a hacer o no hacer algo.

"Me encuero porque quiero y por qué puedo. Si lo hago por gusto o por dinero a ti ¿qué?", es una de las muchas respuestas que ha dado a los que le envían mensajes negativos.

Consiente a sus fans

Para los comentarios positivos, la también modelo tiene inclusive recompensas, ya que además de prometerles obsequiarles la edición especial de Playboy en la que se muestra al natural, dijo que irá subiendo la temperatura en el contenido que muestra en su cuenta VIP.

La estrella aseguró que en sus próximas sesiones saldrá sin portar blusa y además hará una colaboración con una mujer a la que calificó como "la más guapa de todas".

La razón por la que asegura no mostrarse enteramente sin ropa en Twitter, su red social favorita, es que teme que le cancelen la cuenta, la cual ha conservado por más de 10 años.

"Nadie en mexico ha hecho lo que voy a hacer para mi página vip", escribió.

