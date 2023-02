Isabel Madow aceptó que sí ha pasado por el quirófano, ¿cuál es la operación que se hizo "la Marilyn Monroe mexicana"?

Isabel Madow es una de las famosas más activas en redes sociales, no sólo por las fotografías que sube en sus perfiles de Instagram y Twitter o por los anuncios sobre su cuenta de contenido exclusivo. También porque en las semanas recientes se ha metido en algunas discusiones con internautas sobre su forma de ser, las candentes fotografías que publica o sobre las diferentes facetas de su carrera como artista.

Uno de los temas más recurrentes es sobre si la famosa actriz de 49 años había llegado al quirófano para realizarse alguna cirugía estética. Pero hace unos días, su paciencia llegó al límite y estalló por las constantes acusaciones, además de que pidió que dejaran de seguirla en redes sociales, si no les gusta lo que publican.

"Ya dejen de criticarme. Si no te gusta mi contenido, no me sigas. Que si no me parezco ya, que si mucho maquillaje, que si… ya basta. ¡No me he operado nada! ¡No me pudo ver como hace 20 años, por Dios!”, escribió ante la gran cantidad de Tweets que salían al respecto.

“Y no sólo me sé encuerar. Soy actriz, cantante, conductora, pinto óleo, esculpo, cocino, bordo, sé coser, tejer, diseño mi ropa, soy jardinera, plomera, arreglo todo lo que se rompe, carpintería, hago mi casa, sé planchar y, además, aparte de ser mamá y papá hago mil cosas más”

Isabel Madow asegura que no se ha hecho ninguna operación estética

FOTO: Archivo

La cirugía que sí reconoció haberse hecho

En su perfil de Twitter, "La Marilyn Monroe mexicana" recordó uno de los momentos más difíciles de su vida y habló sobre la única cirugía que ha aceptado que se realizó. Se trata de una operación de la nariz, luego de un golpe que sufrió cuando viajaba en bicicleta.

"A los 18 años tuve un accidente en bicicleta que quede inconsciente. Aparte de eso me rompí la nariz, no pude trabajar 3 meses por lo hinchada y los moretones que tenía. Se me salió el hueso de la nariz y tenía desviado el tabiqué", explicó en el hilo de mensajes.

Continuó diciendo que "sólo me pasaba un 30 por ciento de oxígeno, por lo cual 10 años después tenía problemas para respirar, sentía que me ahogaba todo el tiempo, me mareaba todo el tiempo, dolores de cabeza y demás. Cuando salí como la secre de Brozo ya tenía la nariz rota y muy desviada, por eso se me veía así".

Isabel Madow presumía una figura envidiable cuando era "la secre de Brozo"

FOTO: Ig Isabel Madow

Pero después de varios años, el problema se hizo más grave y se vio obligada a hacerse la operación. "Yo no me quería operar porque me daba miedo, pero ya no tuve opción y cuando estaba en la escuelita vip y saqué mi disco decidí hacerlo. Obvio me hice una tomografía de nariz y sí, efectivamente respiraba sólo un 30 por ciento. No me operé por vanidad sino por necesidad", finalizó.

Miles de usuarios que vieron los mensajes de la famosa actriz y cantante, aplaudieron el hecho de reconocer que ya había pasado por el quirófano y también por dejar a un lado su trabajo, por unos meses, para cuidar su salud.

"No me puedo ver como hace 20 años"

FOTO: Ig Isabel Madow

SEGUIR LEYENDO:

Isabel Madow estalla en redes contra sus detractores: “No me he operado nada”

Isabel Madow promete fotos más candentes en la alternativa a OnlyFans: "Me encuero porque quiero y por qué puedo"

VIDEO | En bikini, Isabel Madow enamora y deja sin respiración a sus fans