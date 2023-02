Isabel Madow estalla en redes contra sus detractores: “No me he operado nada”

Durante las últimas horas el nombre de Isabel Madow ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que no soportó ser blanco de críticas por su apariencia física y estalló contra sus detractores asegurando que no se ha sometido a ninguna operación, además, aseguró que “encuerarse” no es lo único que sabe hacer, por lo que en esta nota te contamos a detalle cuáles fueron las palabras de la también playmate.

Como bien se sabe, Isabel Madow fue una de las famosas que incursionó dentro de la venta de contenido exclusivo a través de su página VIP, donde también tiene presencia otras celebridades como Sugey Ábrego, Aleida Núñez e Ivonne Montero, no obstante, esta actividad le ha valido ser blanco de todo tipo de críticas de parte de sus detractores pues la han señalado de abusar de las operaciones y de no saber hacer otra cosa más que “encuerarse”.

Isabel Madow sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer hace más de dos décadads. Foto: IG: isabelmadow

Pese a todas las críticas en su contra, Isabel Madow había permanecido en silencio y enfocada en seguir generando contenido para sus suscriptores, sin embargo, la paciencia de la también actriz llegó a su límite y finalmente estalló contra sus detractores, a quienes les pidió dejar de seguirla si no les gusta lo que publica, además, dejó en claro que no ha tenido que recurrir a las cirugías para mantener su espectacular silueta.

“Jajaja, ya dejen de criticarme. Si no te gusta mi contenido, no me sigas. Qué si no me parezco ya, que si mucho maquillaje, que si… ¡ya basta! ¡No me he operado nada! ¡No me pudo ver como hace 20 años, por Dios! Ashhhh bye”, escribió molesta Isabel Madow.

En otro tweet, la entrañable “Secre” de “El Mañanero” aprovechó para aclararle a sus detractores que no solo sabe “encuerarse” pues detrás de la modelo hay una mujer multifuncional y hasta puso un listado de todas las actividades que realiza, por lo que dejó sin palabras a sus detractores.

“Y no solo me sé encuerar, soy actriz, cantante, conductora, pinto óleo, esculpo, cocino, bordo, sé coser, tejer, diseño mi ropa, soy jardinera, plomera, punto mi casa, arreglo todo lo que se rompe, carpintería, hago mi casa, sé planchar y, además, aparte de ser mamá y papá hago mil cosas más” señaló la bella playmate, quien también es conocida como “La Marilyn Monroe mexicana”.

Leyen“La Marilyn Monroe mexicana” es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: isabelmadow

¿Isabel Madow llega a OnlyFans?

Luego de haber estallado contra sus detractores, Isabel Madow denunció en redes sociales que Instagram le borró una fotografía por considerarla inapropiada para su plataforma, además, señaló que le eliminaron una cuenta en TikTok por los mismos motivos, por lo que sus seguidores le recomendaron abrir un perfil en OnlyFans para que pueda derrochar belleza y sensualidad sin ningún tipo de restricción y la también actriz emocionó a sus fans al dejar ver que ya está analizando esta posibilidad pues solo escribió “jajaja, pronto, pronto”.

Isabel Madow adelantó que muy pronto podría debutar en OnlyFans. Foto: IG: isabelmadow

Actualmente, Isabel Madow tiene 49 años de edad y aunque ha perdido presencia en televisión, en redes sociales es todo un fenómeno, además, como ella misma lo detalló, tiene múltiples ocupaciones que la mantienen activa.

SIGUE LEYENDO:

María Chacón: 3 diminutos bikinis con los que ha paralizado Instagram

Jacky Ramírez presume sus curvas con arriesgado bikini de transparencias

¡A la cárcel! Alfredo Adame podría ser arrestado tras perder demanda ante Diana Golden