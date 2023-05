No invitó a "Las Perdidas", Kimberly La Más Preciosa se casa ¿están peleadas?

Kimberly La Más Preciosa sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al anunciar que se había casado con su novio Oscar Barajas. Los fanáticos de la influencer quedaron desconcertados con esta inesperada decisión, pero también porque no invitó a sus amigas de "Las Perdidas", quienes son el grupo que la lanzó a la fama debido a que Wendy Guevara y Paola Suárez se hicieron virales hace muchos años.

Este jueves 18 de mayo, Kimberly compartió en sus historias de Instagram una foto junto a su prometido, que le entregó un anillo de compromiso hace más de un mes. La imagen llamó la atención de los fanáticos debido a que estaba musicalizada con la canción "Vestida de blanco" de Rocío Dúrcal y tenía como ubicación del Registro Civil de su ciudad, además acompañó la postal con las palabras "Llegó la hora", dando a entender que estaba a punto de firmar el papel que la hace esposa de Barajas.

Algunos de los 1.3 millones de seguidores se mostraron incrédulos, debido a que tanto ella como su novio vistieron un look muy casual, pues lucieron prendas como playeras y jeans. De igual forma, en la imagen no se veía a ninguna de sus amigas, mientras que en las redes sociales de las integrantes de "Las Perdidas" tampoco había nada con respecto a la boda de Kimberly y Oscar, algo que les pareció extraño a los admiradores del grupo que se ha vuelto popular en redes sociales.

Wendy Guevara confirma que Kimberly no las invitó a su boda

Más tarde en un live de Facebook, Wendy Guevara confirmó que Kimberly La Más Preciosa se casó con su prometido ese mismo día, sin embargo, no invitó a las integrantes de "Las Perdidas". Destacó que a nadie le avisó, por lo que no estuvieron presentes en ese momento importante. En el video, la influencer que estará en "La Casa de los Famosos México", también se mostró sorprendida con la noticia, pero indicó que no era necesario que la invitarán.

"Se casó hoy (jueves). Yo no sabía, nadie sabíamos. Se casó hoy aquí en León en el Civil. Pero nadie sabíamos, no nos dijo. No nos tenía que decir ahuevo, pero no nos dijo. Hace rato me estaban poniendo que por qué no había ido al Civil yo", explicó Wendy sobre su ausencia en la boda de su amiga. A pesar de lo sorpresivo, la creadora de contenido no se mostró molesta por no estar en este evento importante por lo que al parecer no hay problemas entre ellas.

A pesar de que Kimberly La Más Preciosa había dicho que sus compañeras de "Las Perdidas" serían sus damas de honor, aparentemente tomó la decisión de casarse por el Civil de una forma privada y sin tantas personas. Hasta el momento la influencer no ha informado si después organizará un evento más grande en donde estén sus amigos y familiares para celebrar su unión matrimonial.

