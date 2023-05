Querido conductor de Hoy y Kimberly "La más preciosa" protagonizan pelea en redes sociales: "Abre un libro, edúcate"

El pasado 4 de mayo fue asesinado el influencer Kevin Kaletry en la Ciudad de México a las afueras de un hotel en donde se llevaba a cabo la conferencia de prensa de un nuevo proyecto protagonizado por Wendy Guevara integrante de “Las Pérdidas”, debido a eso, días después, los medios de comunicación quisieron platicar con la influencer sobre su sentir.

Fue justo en ese momento, en donde la prensa se encontraba reunida para platicar con Wendy de lo ocurrido con Kaletry cuando de repente Kimberly “La Más preciosa” salió también enfurecida en contra de los reporteros a quienes empujó pues ella quería salir rápido del lugar, debido a esto fue muy criticada y ahora la influencer protagoniza una pelea con Sebastián Resendiz, colaborador del Programa Hoy.

¡Se dan con todo!

Aunque la prensa estaba reunida para tener una declaración de Wendy, los reporteros se llevaron el desplante por parte de Kimberly, sin embargo, Guevara pidió disculpas en nombre de su amiga y dijo que ojalá pudieran comprenderla.

En el momento del incidente no pasó más que los gritos y empujones por parte de Kimberly hacia la prensa, desde entonces la mujer quien por cierto se encuentra muy enamorada y ya prepara boda, ha sido muy criticada por su actitud, pues aseguran que “ya se le subió”.

Debido a lo anterior, Kimberly habló de lo sucedido en redes sociales y señaló a Sebastián Resendiz de ser un mal reportero, además dijo que el colaborador de Hoy solo quiso provocarla.

"Él me dijo: ‘es que yo estaba entrevistando a Wendy, ni quien te quiera entrevistar a ti’. Y a mí tampoco me importaba su entrevista, le dije; ‘yo dependo de mis seguidores y de un público, más de un reportero como tú", dijo Kimberly sobre Sebastián Reséndiz

Por su parte, el colaborador del Programa Hoy no se quedó callado y habló sobre el mensaje que le hizo llegar Kimberly a través de redes sociales, quien dijo no entender la prisa que tenía la mujer por irse si de todas formas tenía que esperar a Wendy quien estaba atendiendo a la prensa para irse juntas.

Así mismo, el reportero experto en espectáculos le dijo a la influencer que tenía que entender que Wendy Guevara es la que tenía la nota en ese momento y que así como Kim asegura que no necesita de él, él tampoco necesita nada de ella pues influencers hay miles.

“Ella es la que trae nota, aunque te moleste, tú no, no fuiste en ese momento el interés de la prensa con la pena, dices que no necesitas de un reportero como yo, pues tampoco necesito de una influencer o de una criatura mediática que pulula en las redes, cada semana sale una diferente, entonces tampoco necesito de ti”.dijo Reséndiz

Finalmente, Sebastián Reséndiz lanzó un consejo para la polémica influencer pues le pide que utilice su tiempo libre y se eduque, pues aunque no cae mal, está perdiendo el piso y eso podría traerle problemas más adelante.

“No pierdas el piso Kimberly, yo te aconsejo, una recomendación con todo respeto, abre un libro, edúcate, aprende a escribir, ponte a leer, utiliza tu tiempo en algo de provecho con todo cariño, te lo recomiendo, no me caes mal. Me río en las redes con los que publicas, eres muy cómica y eso te lo aplaudo. Pero no pierdas el piso, no hagas que tu existencia en la farándula sea tan efímera”. puntualizó Sebastián Reséndiz

Y es que, cabe mencionar que esta no sería la primera vez que Kimberly “La Más Preciosa” se muestra grosera con la prensa y con compañeros del gremio artístico, pues en una ocasión cuando estuvo como invitada en el programa de Karla Díaz “Pinky Promise”, pues en plena transmisión en vivo abandonó el set no sin antes jalarle el cabello a otro invitado, manosear al staff y gritar a los presentes.

