Suga de BTS se despide de sus fans en su último VIDEO y revela que no volverá en mucho tiempo

Suga de BTS se acerca cada vez más a la fecha de irse al servicio militar, aunque aún no hay nada definido podría ser durante el próximo verano. El rapero señaló que al terminar su gira, se despedirá de sus fans y este miércoles hizo su última transmisión en vivo.

El cantante proyectará su último concierto en solitario desde Japón a nivel mundial con funciones de cine que ya se han agotado. Suga de BTS aún no revela cuáles serán sus planes después de la última parada de su tour, pero tras realizar su debut en solitario podría irse al ejército en varias semanas, ya que tiene 30 años, el límite de edad otorgado al grupo.

Durante su paso por Estados Unidos, el cantante tuvo algunos invitados especiales para interpretar las colaboraciones que ha realizado a lo largo de su carrera, además, se comunicó con el ARMY con algunas fotos, videos y transmisiones en vivo que realizó durante su viaje.

Suga de BTS se despide con un último video para sus fans

Sin embargo, parece que Suga de BTS se tomará una pausa durante sus últimos conciertos, pues solo restan menos de 10 conciertos de su gira antes de decir adiós. En su más reciente transmisión en vivo, el rapero título su live como "No adiós, sino hola", pues será su último video en mucho tiempo.

No hare un live por mucho tiempo

Fue así como se despidió Suga de BTS, además, explicó que le hubiera gustado tener más tiempo para visitar otras ciudades, pero no le será posible, dando a entender que no le queda mucho antes de irse al servicio militar. El rapero sorprendió a sus fans con su transmisión, pues después de la gira no saben qué pasará con su enlistamiento.

Suga habló en una entrevista que posiblemente se vaya en verano y quiso hacer la gira para despedirse de sus fans de manera correcta.