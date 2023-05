“Se bajaron con pistolas”, Erik Rubín revela que libró un secuestro gracias a su fama

Erik Rubín se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que dio a conocer que hace tiempo fue víctima de un secuestro exprés, sin embargo, comentó que pudo salir bien librado gracias a su fama pues sus captores lo reconocieron y lo dejaron libre, no obstante, señaló que sí llegó a temer por su integridad física, por lo que su relato dejó boquiabierto a todos sus fans.

Esta anécdota de Erik Rubín fue ventilada por él mismo durante una entrevista que le concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube donde hizo nuevas y fuertes declaraciones sobre todos y cada uno de los aspectos de su vida, sin embargo, el tema del secuestro del que fue víctima fue una de las revelaciones que más revuelo causó entre sus fans pues nunca antes había hablado sobre este oscuro episodio en su vida.

El tema salió a colación debido a que Yordi Rosado lo cuestionó acerca del momento en el que se dio cuenta que ya era famoso y el cantante señaló que cuando los policías le perdonaban sus infracciones por conducir a exceso de velocidad pues lo reconocían por pertenecer a Timbiriche, no obstante, señaló que su fama también le había hecho malas jugadas pues tuvo que pelear en distintas ocasiones porque cuando llegaba al antro algunos otros jóvenes se encelaban porque atraía la atención de sus novias.

Tras este relato, Erik Rubín señaló que su fama también lo había salvado de un secuestro exprés y debido a lo sorpresivo que resultó su confesión, Yordi Rosado le pidió que detallara esa historia.

Erik Rubín señaló que la fama tiene una dualidad extraña. Foto: Especial

“Sí, todo ocurrió en el Pedregal con un amigo, nos frenamos para el tope y ellos se lo volaron, se cruzaron y se bajaron con las pistolas ‘a ver pa’trás, y nos fuimos para atrás y ahí estuvimos, nos interrogaron, pero igual me reconocieron estos cuates y me dicen ‘de haber sabido que eres tú, ni te hacemos nada, a ver tu reloj’ traía un Swatch y me dice ‘¿neta un Swatch? Ah pues está chido’ se lo di, pero corrí con mucha suerte, nos trajeron vuelta y vuelta, pero ya después buena onda, en ese tiempo yo andaba rotísimo y ni a tarjeta llegaba, pero como que nos vieron y se alivianaron, pero te asustas muy cabr…” Para finalizar su relato, Erik Rubín señaló que los delincuentes decidieron soltarlos y les dejaron todas sus pertenencias y hasta recordó que se despidieron con un “nos vemos, cuídense”.

Para finalizar y respecto a su comentario en el que aseguró que temió por su integridad física, Erik Rubín señaló que esta no fue la única vez que estuvo en riesgo, incluso confesó que ha estado a punto de perder la vida por accidentes en moto, además, reconoció que le gustaba manejar a altas velocidades, pero aseguró que “la le bajó” y que ahora trata de cuidarse más.

