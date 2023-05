"No hables de mi mujer": Andrés García grabó un video antes de morir contra Roberto Palazuelos

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, reveló un video que el actor grabó antes de morir en contra de Roberto Palazuelos, quien constantemente la atacó. Este clip surge después de que el empresario y abogado volviera a hablar mal de la esposa del galán de telenovelas, pues nuevamente aseguró que manipuló al artista en sus últimos meses de vida para que la dejara con toda la herencia y que no le diera lo que le corresponde a sus hijos.

Este miércoles, Portillo tomó la cuenta de Instagram de Andrés García en donde publicó un pequeño clip en el cual el protagonista de "Pedro Navaja" le dio un contundente mensaje al "Diamante Negro", debido a que le advirtió que no se metiera con su familia, ya que desde antes había hecho algunas declaraciones en contra de su esposa, a quien defendió de los ataques de él y de sus hijo Leonardo García, hasta su muerte el pasado 4 de abril.

Margarita Portillo reveló un video en el que Andrés García la defiende de Palazuelos Foto: Captura de pantalla

"Beto no te metas con mi familia. No hables de mi mujer, no seas imbécil. No tienes por qué estar hablando de mi mujer en público. Si no tienes nada en la cabeza o con que entretener al público, búscate un escritor que lo escriba, así que por favor olvídate ya de el nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer", se escucha decir al histrión, quien en ese momento estaba pasando por un delicado estado de salud.

Margarita Portillo se defiende de Roberto Palazuelos

La viuda del actor del Cine de Ficheras también colocó en la descripción del video una explicación en la que indicó que fue el mismo García el que le pidió que grabara este video, pues sabía que personas como Roberto Palazuelos la atacarían tras su muerte. Margarita destacó que si bien había mantenido el duelo por el fallecimiento de su esposo, ahora estaba dispuesta a defenderse ya que vio una reciente entrevista en la que el empresario la difamaba.

"El día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mi y las desciciones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las desiciones de mi esposo se cumplan como el lo quiso", puntualizó la viuda, que nuevamente pide al también actor, 56 años, se abstenga de emitir comentarios en su contra.

Roberto Palazuelos asegura que Margarita Portillo lo alejó de Andrés García Foto: Especial

"Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó", finalizó Margarita Portillo, que desde antes que falleciera Andrés García había sido señalada como una interesada por el empresario y abogado.

En tanto, la discusión entre Portillo y Palazuelos vuelve a resurgir a unos días de que se revele la herencia del protagonista de "Mujeres engañadas". El abogado ha apuntado que en caso de que la viuda del galán de televisión se quede con todo, ayudará a la familia de Leonardo y Andrés García Jr. a luchar por lo que les corresponde.

SIGUE LEYENDO:

Roberto Palazuelos revela que Andrés García “quería matar” al hijo de Margarita Portillo por robarle más de 1 mdp