"¡Me encanta!": Sabrina Sabrok le lanza una atrevida propuesta a Ninel Conde

Sabrina Sabrok no quita el dedo del renglón y nuevamente volvió a mandarle una candente propuesta indecorosa a Ninel Conde pues resulta que la famosa actriz del cine para adultos quiere hacer un trío con la estrella de telenovelas, pues reconoció que es una de sus máximas fantasías y hasta confesó qué es lo que más le gusta de “El Bombón Asesino”, quien ya rechazó el ofrecimiento de la argentina en más de una ocasión.

Estas declaraciones de Sabrina Sabrok fueron vertidas durante un encuentro que tuvo con distintos medios de comunicación previo a viajar a Yucatán para ofrecer un show para adultos y cuando fue cuestionada sobre la negativa de Ninel Conde de hacer un trío con ella y con su esposo, la actriz lamentó la decisión de la cantante pues aseguró que “El Bombón Asesino” le gusta mucho, por lo que adelantó que seguirá insistiendo.

“No, qué lástima (qué no acepte), a mí me encanta ella (Ninel Conde), por eso siempre le propongo a ella para ver si algún día a afloja, me gusta ella, me gusta cómo es, no solo su cuerpo, me gusta cómo es, me cae muy bien, ojalá la convenza”, sentenció Sabrina Sabrok, quien también aprovechó las cámaras y los micrófonos para modificar su propuesta y ahora señaló que está dispuesta a pagar por una colaboración por OnlyFans con “El Bombón Asesino” o si lo prefiera podrían hacer un trío en privado y únicamente por diversión.

“Estoy dispuesta a pagarle, voy a ahorrar para hacerlo, si no quiere hacerlo para OnlyFans pues también lo podemos hacer en privado y nadie se entera, se lo propongo para divertirnos nada más, es mi fantasía”, fueron las palabras de la argentina,

Cabe mencionar que, Sabrina Sabrok también aseguró que le gustaría intimar con Chiquis Rivera, sin embargo, desconoce si aceptaría una de sus propuestas, además, al ser cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con “El Babo”, la también modelo y cantante descartó la idea de inmediato pues señaló que su marido es el único hombre con el que puede tener relaciones pues así lo acordaron, sin embargo, en el caso de las mujeres puede invitar a quien quiera.

Ninel Conde ha rechazado a Sabrina Sabrok en más de una ocasión. Foto: IG: ninelconde

Para finalizar la entrevista, Sabrina Sabrok fue cuestionada sobre sus hijas, quienes viven con sus respectivos padres debido a que la actriz así lo decidió para poder desarrollarse dentro de la industria del espectáculo, sin embargo, manifestó que no le gusta hablar del tema y solo enfatizó que ella les provee dinero

“No me gusta hablar de eso (de sus hijas), yo soy una mujer independiente que trabajo, yo soy la que provee el dinero y ya”, sentenció Sabrina Sabrok, quien dijo sentirse plena realizando contenido enfocado al público adulto.

