Sabrina Sabrok propone atrevida colaboración con Karely Ruiz y la tunden en redes

La modelo Sabrina Sabrok hizo fuertes declaraciones sobre sus proyectos e intenciones de colaborar con otras famosas para crear contenido dedicado al público adulto. Acompañada de su esposo, aseguró ante medios de comunicación que estaba en busca de invitar a otras modelos y actrices a participar en atrevidos videos, con la finalidad de facturar juntas e incluso pasarla bien.

La argentina detalló que ya había obtenido respuesta de Ninel, quien le dijo que “lo va a pensar”; mientras que apenas le iba a proponer a Lorena sobre su proyecto. “Quiero que colabore conmigo en un trío, con mi esposo y conmigo, porque estoy haciendo puros videos así. Porque ya le escribí en Instagram, (pero) no me respondió nada”, dijo. “A mí me gusta mucho verlo a mi esposo con otras, me gusta verlo mientras grabamos, soy voyerista, me gusta hacer trios”, agregó.

Sabrina Sabrok se declaró fan de Karely Ruiz y expresó su expectativa porque se diera una colaboración entre ambas, en el mismo contexto que lo estaba proponiendo a las demás actrices.

“A mí Karely me encanta, yo soy su fan; el otro día se lo dije, porque también le propuse a ella, le propuse grabar, a ver qué me dice, ojalá; ella me dijo que también es mi fan, entonces puede ser que sí grabemos algo”, comentó la modelo argentina.

La tunden en redes sociales

Los internautas se burlaron de las declaraciones de la famosa, pues criticaron su visión de la vida e incluso la llamaron “vulgar” por externar detalles sobre su vida sexual o gustos en estos temas. "Finísima persona Sabrina Sabrok, jajajajajajajajaja"; "pero que mujer tan vulgar jajaja"; "Dios mío", son algunos de los comentarios que se leen.

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, Karely Ruiz y Santa Fe Klan presumen el lado más íntimo de su relación