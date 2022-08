Sabrina Sabrok: cómo lucía antes de las 50 cirugías que hoy le tienen casi destruída la columna vertebral

Después de aparecer como modelo Sabrina Sabrok dejó a todo el mundo con la boca abierta cuando se introdujo en el mundo del cine para adultos. De igual manera, sorprendió mucho con el paso de los años tras haberse sometido a varias cirugías estéticas que la tienen muy diferente a como lucía en su juventud.

Ante medios de comunicación, la argentina mencionó que se ha sometido a más de 50 cirugías de este tipo para alcanzar la imagen que siempre deseó; sin embargo, en la actualidad las cosas tendrán un giro radical, pues los médicos le advirtieron que debe retirarse ciertos implantes de inmediato por cuestiones de salud.

Sabrina Sabrok, quien hasta ganó un récord Guinness por el tamaño de su busto ahora debe decirles adiós, pues le están afectando de manera severa la columna vertebral por el peso que debe cargar todo el tiempo. Aunque no mencionó cuándo, volverá al quirófano este año para recuperar su forma original, algo que la tiene retraída.

"Estoy muy triste, no creo que lo pueda superar, ya me lo dijeron varios médicos, me dijeron que me los tengo que quitármelas si no me puedo quedar en silla de ruedas, lo tengo que hacer lo antes posible, por el peso que cargo, me hicieron radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas y tengo la columna casi destruida", reveló la actriz.

¿Cómo era Sabrina Sabrok antes de todas sus cirugías estéticas?

Sabrina Sabrok aseguró que se gastó una fuerte suma de dinero por todas sus operaciones, de la que destaca el busto, pero ahora con la advertencia de los médicos tendrá que regresar a como estaba antes algo que la tiene triste al grado de tener que tomar terapia para sobrellevarlo.

De igual manera, reveló que ya no piensa ponerse ningún implante más y quedarse como era ("con muy poquito pecho"). En este caso, para lograrlo los médicos le tendrán que quitar piel para poder hacer una reconstrucción exitosa y estética. Eso sí, advirtió que seguirá siendo la misma, pero sin tanto busto.

"Es un cambio muy drástico, la verdad hasta pena me va a dar salir a la calle, va a ser fuerte, estoy tomando terapia"

A través de sus redes sociales, Sabrina Sabrok nunca ha tenido problema con presumir su figura de cuando era una joven de 17 o 20 años, donde hasta le rostro luce muy distinto a como lo tiene ahora.

Sabrina Sabrok nunca ha tenido problema en mostrarse como era antes de sus cirugías (Foto: Instagram @sabrinasabrokreal)

