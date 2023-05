El poema de Jaime Sabines que Lila Downs convirtió en canción

La cantante, compositora, productora y antropóloga méxico-americana Lila Downs es una de las pocas artistas internacionales cuya música representa una fusión cultural, pues gracias a sus raíces mixtecas (por su madre, Anastasia Sánchez) y estadounidenses (por su padre, Allen Downs) tiene el privilegio de interpretar sus temas en diferentes idiomas: español, inglés, mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl.

Lila Downs nació en 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca; sin embargo, durante su adolescencia vivió en Minnesota, Estados Unidos, donde realizó estudios de antropología y canto. La artista de 54 años de edad se caracteriza por mezclar todo tipo de ritmos y estilos, que van desde rock, folk, blues, jazz, ranchera, bolero, sones, cumbia y hasta hip-hop, cuyas letras reflejan la revaloración del mundo indígena, la migración, la dignidad de la mujer, el diálogo entre culturas, la identidad, y la justicia social, entre otros temas.

En 2013, Lila Downs ganó el premio Grammy a “Mejor Álbum Regional Mexicano” por “Pecados y milagros”. Además, ha sido multipremiada con el Grammy Latino: Mejor Álbum Folklórico, por “Una sangre” (2005), “Pecados y Milagros” (2012), “Raíz” (2015) y “Balas y Chocolate” (2015); así como, Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, por “Salón, Lágrimas y Deseo” (2017).

Entre sus éxitos destacan: “La Sandunga”, “Perhaps, Perhaps, Perhaps”, “Naila”, “El Feo”, “Xquenda”, “Icnocuicatl”, “La Línea”, “Perro Negro”, “Cariñito”, “La Niña”, “Mezcalito”, “La llorona”, “Zapata se queda”, “Arenita Azul”, “La Martiniana”, “Solamente un día”, “Cumbia del mole”, “La Iguana”, y “ Mi corazón me recuerda”, entre muchos más.

“Mi corazón me recuerda que he de llorar…”: Jaime Sabines Vs. Lila Downs

En su tercera producción discográfica titulada “Border. La Línea” (en 2001), Lila Downs incluye el tema “Mi corazón me recuerda”, el cual convirtió en canción a partir del poema “Mi corazón me recuerda que he de llorar…” del escritor chiapaneco Jaime Sabines.

El poeta nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926; pasó su infancia en su estado natal y luego estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Años después ingresó a la carrera de Lengua y Literatura españolas. Asistió a las clases de Julio Torri y Enrique González Martínez y formó parte de la llamada Generación de Medio Siglo, junto con sus amigos Emilio Carballido, Rosario Castellanos, Dolores Castro, Héctor Azar, Sergio Magaña y Luisa Josefina Hernández, entre otros.

Jaime Sabines murió el 19 de marzo de 1999, a los 72 años de edad. Foto: Especial

Jaime Sabines fue hijo de Julio Sabines, un inmigrante libanés que llegó a México siendo un niño y llegó a ser Mayor del Ejército. Su madre, Luz Gutiérrez, formó parte de la aristocracia chiapaneca, que años después perdió todo con la Revolución.

A los 17 años comenzó a escribir versos que no publicó sino hasta los 23. Al ingresar a la Facultad de Filosofía escribió su famoso poema “Los amorosos” que apareció en su libro Horal (1950) y al año siguiente publicó “La señal”, además de “Adán y Eva”, su primer poema largo que sería publicado 11 años después.



