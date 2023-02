Lila Downs sobrelleva la ausencia de su pareja Paul Cohen creando nueva música

Hace casi dos meses, Lila Downs despidió a su pareja, el músico Paul Cohen, quien durante sus 30 años de carrera también fue su director artístico, el dolor aún es visible en sus ojos que se llenan de lágrimas cuando habla de él, pero trata de superarlo con la música, porque sabe que en ésta, su recuerdo existe.

“La música de verdad nos ayuda a sanar. Pongo música, unos drones hindú para vocalizar y me ayudan mucho a conectar con una parte espiritual. Luego en otros momentos, me pongo a componer, estoy escribiendo varios temas que grabaré en un estudio aquí en Oaxaca y que son más norteñas. Entonces, esos temas me han ayudado a salir adelante vocalmente”, afirmó la intérprete.

Como madre de dos hijos, Downs reparte su tiempo entre los niños, la música y todo el trabajo administrativo del que antes se hacía cargo Cohen, algo que ha sido difícil, pero sigue trabajando con valentía y empeño.

“Estoy estudiando bastante de nuevo, desde la mañana vocalizó un poquito, igual lo que me permite la muerte de mi marido, porque han sucedido muchas cosas. La cuenta del banco no estaba a mi nombre y dicen que yo ya no la tengo; este tipo de cosas que en parte creo que se dan porque soy mujer, pero es de ponerte la faja y decir, adelante, vamos a lidiar con esto”, contó.

Entre las piezas que le dedica a su marido están “Toda la noche” y “Mirror”, dos canciones que forman parte de su más reciente álbum “Desde Bellas Artes México”, el cual fue grabado en vivo el año pasado en dicho recinto de la capital del país y ya está disponible. Mismo trabajo en el que colaboró su esposo por última vez.

“‘Mirror’ es una canción que trata sobre ser un espejo de alguien y habla propiamente de mi vida amorosa, de cómo caminamos juntos y siempre nos vamos volviendo un poquito iguales, él como yo y yo como él. Y también tocamos el tema de la muerte, pues acechaba nuestras vidas desde hace 10 años, hasta que por fin ganó la batalla”, recordó.

Fue el 7 de diciembre que Cohen dejó este mundo, después de haber estado ensayando para un concierto de jazz que daría al día siguiente. Pero la cantante lo recuerda feliz, ya que después de superar la noticia del diagnóstico, hace 10 años, ambos empezaron a disfrutar más la vida.

DEDICADO A MUJERES

“Desde Bellas Artes México” tiene una dedicación especial a las mujeres que todos los días se levantan a trabajar desde muy temprano, mientras batallan con las cosas del hogar y atender a los hijos, y que aparte de todo, sufren discriminación por el simple hecho de haber nacido con ese género.

“Supe ser fuerte por algo que me sucedió de jovencita y aprendí a defenderme. Además, cuando perdí a mi padre, como ya no había hombre en la familia, ya no nos respetaban en el pueblo y nos dejaban de hablar… Esto te hace darte cuenta de las muchas batallas que hay que seguir peleando en la vida como mujer y de lo necesario que es solidarizarse con otras”, finalizó.

A DETALLE

En el disco hay un tema cantado en mixteco-español “Semilla de Piedra”.

También cuenta con “Tirineni Tsisiki” cantado en purépecha con los Niños Cantores del Faro de Oriente.

Este material contó con la participación especial de Natalia Lafourcade.

Así como con la presencia del tenor Javier Camarena y el poeta Mardonio Carballo.

6 Grammy Latinos tiene la cantante.

70 personas participaron en el álbum.

