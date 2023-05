Enrique Iglesias cancela su presentación de este sábado en el Festival Tecate Emblema

El cantante español Enrique Iglesias dio a conocer este sábado, a pocas horas de su presentación en el Festival Tecate Emblema, la cancelación de su participación como artista principal del Tecate Stage debido a una neumonía, por lo que le será imposible dar su show en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

"Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México de esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans" escribió el intérprete de "Dímelo" en sus redes sociales.

El anuncio lo dio a conocer a través de sus redes sociales. | FOTO: Instagram @enriqueiglesias

El inesperado anuncio generó diversas reacciones, la mayoría de tristeza por parte de sus fans, quienes esperaban con ansias ver al cantante europeo, pues aseguraron que únicamente habían adquirido los boletos para verlo cantar a él, otros se molestaron por la misma situación, lo que generó que de inmediato Enrique Iglesias se convierta rápidamente en tendencia en Twitter.

Por su aparte, el Festival Tecate Emblema también confirmó la noticia a través de sus redes sociales: "Como lamentablemente dio a conocer Enrique Iglesias en sus redes sociales, a pesar de todos los esfuerzos realizados, por estricta indicación médica no podrá salir al escenario del Tecate Emblema debido a que presenta un cuadro de neumonía. De ahí que tanto Enrique como quienes organizamos el festival confiamos en la comprensión de los fans ante esta inesperada situación" se lee en el comunicado.

El festival confirmó la cancelación. | FOTO: Twitter @TecateEmblema

Habrá alternativas para los fans de Enrique Iglesias

Sobre el repentino anuncio, el cual dividió opiniones en redes sociales, el festival dio a conocer las dos opciones que tendrán los asistentes quienes compraron boletos individuales para este sábado 13 de mayo, la primera es que podrán elegir entre asistir al festival hoy o mañana domingo, pero no en ambas fechas. La segunda consiste en que, si deciden no utilizar sus boletos y desean tramitar su reembolso, podrán hacerlo de la siguiente manera:

Compras por internet : mediante el "Botón de Ayuda" ubicado en la sección "Mis boletos" en tu cuenta Ticketmaster.

: mediante el "Botón de Ayuda" ubicado en la sección "Mis boletos" en tu cuenta Ticketmaster. Compras en taquilla y Centros Ticketmaster: en el punto de venta donde realizaste la compra a partir del 17 de mayo. Cabe destacar que para hacer válido el reembolso, los boletos no debieron ser utilizados en ninguno de los días del festival.

Se publicaron las alternativas para los asistentes de este sábado. | FOTO: Twitter @TecateEmblema

Cabe recordar que este sábado se presentarán los siguientes artistas:

Alizz

Angel 22

Belinda

Bresh

Michael Maciel

Niki Mel C

One Republic

Rayben Bruses

The Driver Era

The Chainsmokers

Meri Deal

Las Villa

Pabllo Vittar

TokiMonsta

Información en desarrollo...