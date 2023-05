Mónica Noguera deja "Sale el Sol" y revela en vivo el verdadero motivo

La mañana de este viernes 12 de mayo, Mónica Noguera se despidió del programa de "Sale el Sol" del cual fue parte por casi un año. La conductora deja el matutino después de una serie de polémicas que vivió en las últimas semanas junto al actor Juan Soler, que también se fue de este proyecto, sin embargo, la celebridad aclaró durante la emisión en vivo que ya tiene trabajo dentro de la compañía a la que agradeció todo su apoyo.

Al finalizar la transmisión del matutino de Imagen Televisión, se anunció la salida de la ex estrella de Telehit, quien se unió al programa hace más de 10 meses. Durante la última parte, hicieron una semblanza para recordar el trabajo que hizo durante todo este tiempo, en el que además de ser conductora, también realizó a algunas entrevistas a personalidades importantes, como por ejemplo, Lupita D'Alessio.

Así se despidió Mónica Noguera de Sale el Sol

Después de la transmisión de su semblanza, la presentadora dio sus primeras palabras para agradecer a sus compañeros, así como al público que la apoyó durante estos meses. Noguera, de 52 años, también anunció que no se irá de la televisora que le ha dado muchas oportunidades, pues para terminar con las especulaciones sobre su futuro en la empresa, destacó que seguirá, pero ahora en el noticiero de las mañanas con Francisco Zea.

"A partir del lunes 15 de mayo comienzo otro camino en esta empresa que en verdad siempre me ha apoyado incondicionalmente en todos los proyectos, el lunes formaré parte de Imagen Noticias con nuestro reconocido periodista Francisco Zae, titular del noticiario matutino. Un periodista que admiro, que quiero y que respeto y que le tengo un gran cariño, al igual que a todo su equipo", destacó Mónica, que se mostró muy emocionada por continuar en otra producción en la empresa.

Noguera destacó que a pesar de que ya no será parte de "Sale el Sol" los visitará regularmente, ya que afirmó que tendrá algunas intervenciones. "Es una medio despedida de Sale el Sol, porque estaré de invitada con ustedes constantemente, así que 'no me voy me voy'. Es un orgullo ser parte de un programa con un equipo impecable, profesional en donde encontré hermanos y seres humanos entrañables", dijo la conductora, quien también reconoció el trabajo de sus compañeros.

Mónica Noguera deja Sale el Sol para ser parte del equipo de Paco Zea

Mónica Noguera invitó a los televidentes a verla desde este próximo lunes 15 de mayo a partir de las 5:50 am en el noticiero de Paco Zea. En tanto, sus compañeros también se mostraron felices, pues a pesar de que era un momento nostálgico, estaban contentos de que "Mona", como lo dicen de cariño, estuviera en otro proyecto importante que la sigue consolidando como comunicadora dentro de la empresa.

