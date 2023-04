Tras polémicas y dos años como conductor, Juan Soler se despide de Sale el Sol entre lágrimas

El actor Juan Soler se despidió del matutino de Sale el Sol después de estar al frente de la pantalla chica por dos años. Sus compañeros y la producción le organizaron una emotiva despedida en el que agradeció haber sido parte de este proyecto, por lo que no pudo contener las lágrimas, pues destacó que se hizo muy cercano a cada uno de los integrantes. Esta salida surge después de que el protagonista de telenovelas y ahora conductor se viera envuelto en varias polémicas.

Como había adelantado Gustavo Adolfo Infante, el estelar de "La mexicana y el güero" ya no será parte del matutino de Imagen Televisión, quien este viernes 28 de abril se despidió del público y de sus compañeros. Después de la sección de noticias de la que es parte, Soler, de 57 años, confirmó que sería su último día en el programa por lo que aprovechó para agradecerles a sus compañeros las enseñanzas que le dejaron para hablar de temas de interés nacional.

Juan Soler se despide del Sale el Sol Foto: Captura de pantalla

Así se despidió Juan Soler de Sale el Sol

Posteriormente, Juan Soler hizo una dinámica en la que su novia y colaboradora en la emisión, Paulina Mercado le hizo unas preguntas muy personales, en las que habló desde su relación con sus padres y sus hijas, hasta su llegada a México para estar en la televisión, así como su más reciente experiencia en Sale el Sol, pues previo a estar en todas las mañanas en la pantalla chica, el artista no había podido conducir.

El actor destacó que gracias a este programa aprendió una nueva forma de comunicarse y de tener un contacto diferente con la gente. Asimismo, señaló que después de dos años "me encontré como una familia que no voy a olvidar nunca" y destacó que "Sale el sol es una parte de mi vida", por lo que resaltó cómo lo marcó esta nueva faceta como presentador de televisión, ya que sólo había hechos trabajo en melodramas.

Previo al cierre de la emisión matutina de Imagen TV, los conductores se reunieron y presentaron una semblanza de lo que fue la participación del galán de telenovelas en el programa, al cual se integraría por tan sólo seis meses, sin embargo, la experiencia fue tan grata que decidió quedarse el último par de años. Como era de esperarse, este fue un momento emotivo para todos los integrantes, por lo hubieron muchas lágrimas y emociones encontradas.

Los conductores tuvieron un momento muy íntimo Foto: Captura de pantalla

"Nunca me imaginé realmente qué es lo que me iba a encontrar. Tenía esa curiosidad por aprender un nuevo oficio, una nueva profesión que es la de conductor, pero me llevo mucho más que eso. Aprendí a amar a compañeros con los que nunca había estado antes, aprendí a respetar a compañeros, aprendí que aprender todos los días va de la mano de cada uno de mis compañeros de trabajo", destacó Juan quien agradeció a la mayoría de los colaboradores las enseñanzas que el dejaron.

Asimismo, dedicó unas cortas y emotivas palabras para su novia Paulina Mercado, pues aseguró que en el programa conoció a su gran amor. "Quiero darle mis últimas gracias a Sale el Sol por haberme permitido encontrar a la mujer de mi vida. Muchas gracias Pau", dijo el ahora presentador quien después volteó hacia su pareja para darle un beso, mientras ella le decía "Te amo". Fue así que Juan Soler le dijo adiós a la emisión matutina para seguir con sus proyectos como histrión.

En las últimas semanas Juan Soler estuvo en el ojo del huracán debido a sus declaraciones en el programa. Una de las situaciones que dio más de qué hablar fue cuando dio su opinión contra las mujeres tras, lo cual desató que se hiciera viral un video en el que el actor aceptó haber tenido intimidad con una cabra; pero la más reciente fue cuando hizo un comentario incómodo a su compañera Mónica Noguera, que a pesar de ello ha dicho que no está molesta.

Juan Soler dijo que encontró a la mujer de su vida en Sale el Sol Foto: Especial

