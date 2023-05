VIDEO | La madre del hijo de Camilo Sesto revela que no está bien: “No voy a dejar que eso acabe con él, ni con su vida”

Para nadie es un secreto el calvario que está atravesando Lourdes Ornelas por su hijo Camilo Blanes, quien tiene problemas de salud y ahora, hasta con su personalidad, ya que presuntamente se cambió el nombre y ha aparecido vestido como mujer. Ante éste panorama medios de comunicación, en España, han montado guardias a las afueras de su casa a la espera de una imagen y, en el mejor de los casos, una declaración de su parte.

"Él no está bien, como se ve muy claramente, pero yo estoy muy pendiente. Estoy tratando de hacer algo para poderlo ayudar médicamente", expresó la mexicana en entrevista para el programa Ventaneando. Sin embargo, con cierta resignación, pero sin quitar el dedo en el renglón, le aseguró a los conductores que "es lo que toca. Es mi hijo y yo tengo que estar ahí. La gente que me conoce sabe que no me quedo quieta. Lo voy a ayudar, de verdad quiero ayudarlo. Lo estoy haciendo como debe de ser, legalmente y me da mucha tristeza todo lo que sale porque ese no es Camilo", reveló con evidente angustia.

Camilo Blanes desconcertó a todo el mundo con su nueva apariencia (Foto: IG @shelaw123)

¿Por qué Lourdes Ornelas no puede ayudar completamente a Camilo Blanes?

A pesar de que Lourdes Ornelas tiene la disposición del mundo para ayudar a su retoño, quien también es hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, tiene en contra las leyes de España, pues en la nación europea cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera, sin importar si ha caído en adicciones, "es su derecho, es algo que él ha escogido".

"Entonces, si él quiere seguir en eso, nadie se lo puede prohibir y está en su derecho... Está en su derecho de morir de lo que quiera morir, entonces luchar con eso no es fácil... No voy a dejar que eso acabe con él ni con su vida", explicó la mexicana. Las cosas serían distintas, mencionó, en caso de estar en México (donde no son tan liberales), pues no hay tanta rigidez y lo podría ayudar a través de lugares especializados para tratar ese tipo de problemas.

Pero no todo está perdido, pues existe un recurso que Ornelas puede utilizar para poder hacer una intervención: demostrar ante un juez que su hijo, Camilo Blanes, se está perjudicando. "El no le hace daño a nadie, más que a sí mismo. Yo tengo que comprobar que su vida está en peligro", reveló.

Lourdes Ornelas confesó que la muerte de Camilo Sesto afectó a su hijo (Foto: IG @hoytocaoficial)

Por otro lado explicó que el dinero que utiliza para sobrellevar sus adicciones, de las que no quiso hablar la ex pareja de Camilo Sesto, es parte de lo que le dejó su padre. No obstante ella sigue siendo muy cercana a él sin caer en la insistencia para no romper el delgado lazo que tienen. De igual manera confesó que la partida del cantante le afectó mucho, razón por la que no se sale de su casa porque se lo recuerda mucho.

SIGUE LEYENDO:

¿Es verdad que el hijo de Camilo Sesto estuvo al borde de la muerte? Esto se sabe de su estado de salud