Hijo de Camilo Sesto preocupara por su estado de salud: "Él no está en su cabeza"

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, preocupó a sus millones de seguidores después de que reapareciera en redes sociales con un aspecto, aseguran, bastante desmejorado. Sus fanáticos no son los únicos que están desconcertados por su radical cambio físico, sino también su propia madre, Lourdes Ornelas, quien destacó que actualmente "él no está en su cabeza", por lo que pide ayuda para poder apoyarlo en estos momentos tan difíciles.

Desde la muerte del cantante de "El amor de mi vida", ocurrida el 8 de septiembre de 2019, su hijo no ha estado muy bien de salud debido a que se encuentra en una profunda depresión que lo ha llevado a volver a consumir algunas sustancias, reportaron medios españoles. Su madre ha estado con él durante todo este tiempo, no obstante, esta es la vez que más mal lo ha visto y aseguró que en este punto no sabe qué hacer, debido a que las leyes no la ayudan.

Así luce hijo de Camilo Sesto a los 39 años Foto: IG @camiloblanesoficial

“Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante”, destacó la mexicana, que estuvo casada con el artista y es madre de su único descendiente.

Lourdes Ornelas pide ayuda para el hijo de Camilo Sesto

“Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho", aseguró Ornelas en el programa español "Fiesta", en el que también reveló que ella y su novia María son las únicas que están al pendiente de él, pero que no puede hacer nada por la salud de su hijo: “No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan”.

Lourdes confesó que no sólo está irreconocible físicamente, sino que también su actitud es muy distinta a la que tenía antes. "No me deja entrar a su casa. Me dice que es su casa, es su vida. Con mi hijo antes se podía hablar con él. Pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado".

Lourdes Ornelas está preocupada por su hijo Foto: Especial

Por último, la exesposa de Camilo Sesto indicó que Blanes, de 39 años, lleva dos meses en ese estado, pero recordó que esta situación se desató desde que murió el cantante. "Mi hijo cuando estaba en México cantaba, comía, estaba aseado. Esto fue a raíz de la muerte de su padre. No es fácil. Sabe mucho de leyes y sabe que aquí en España no puedo hacer nada”, puntualizó Lourdes Ornelas.

SIGUE LEYENDO:

El duro momento que atraviesa el hijo de Camilo Sesto