Laura Flores se divorcia por quinta ocasión, ellos han sido los exesposos de la actriz

Laura Flores es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, por ello, la noticia de su separación luego de cuatro años de matrimonio con el empresario Matthew Flannery causó gran impacto en redes sociales. Se trata del quinto matrimonio de la actriz y cantante quien aseguró se dio por común acuerdo.

La actriz, de 59 años, compartió un breve comunicado en su cuenta de Instagram donde señala que desde hace algunos meses pusieron fin a su matrimonio: “Matt siempre contará con mi respeto y apoyo, y le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos”.

“Siempre seremos amigos incondicionales porque fuimos una parte importante el uno del otro, porque un buen amor jamás se olvida, nos unimos con respeto y nos separamos con respeto”, se lee en el sentido mensaje en el que la actriz también pidió respeto y comprensión pues decidieron no dar declaraciones al respecto.

Exesposos de Laura Flores

Contrario a la actriz, Matthew Flannery es una persona ajena a la farándula y mantienen los detalles de su relación alejados de los reflectores, por ello es poca la información que se sabe de él. Aunque se dio a conocer que es un reconocido empresario en Estados Unidos que tiene más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción.

En octubre de 2019, la actriz de “Corazón Salvaje” sorprendió al anunciar que se había casado por el civil en secreto, incluso, su propia familia se enteró de la unión hasta que comenzaron a vivir juntos durante la pandemia de Covid-19. Detalló que él le propuso matrimonio durante un viaje a Europa, aunque en aquel instante su sortija aún no estaba lista.

Laura Flores anuncia su divorcio luego de cuatro años de matrimonio. Foto: IG @laurafloresmx

En diciembre de 2020 Flores dio a conocer que se habían casado por la iglesia en una íntima ceremonia con algunos familiares. La actriz ha estado casada en cuatro ocasiones más y su primer esposo fue el compositor uruguayo Sergio Fchelli, aunque años después de su separación admitió que no se había tratado de un matrimonio por amor.

En 1992 se casó con el cirujano plástico Miguel Ángel Durán, aunque todo terminó en una fuerte polémica ya que, pese a que estaba separado de su expareja, nunca le dijo que legalmente seguía casado. Por ello, Flores terminó con el matrimonio cuatro meses después de haberse dado el “sí”.

José Ramón Diez fue su tercer esposo y producto de su matrimonio, en el que estuvieron juntos poco más de 10 años, nacieron sus hijos María y Patricio. La actriz mencionó en más de una ocasión que el motivo de su separación fue el desgaste en su relación resultado del proceso que enfrentaron para poder concebir.

En 2013 la también cantante se casó con el ingeniero aeronáutico Eduardo Fonseca, aunque lo mantuvo en secreto por sus hijos terminó cinco meses después. “Fue un año de decisiones difíciles, tomar una decisión si me iba, si me quedaba (…) Ese mismo año me caso, me casé porque estaba muy vulnerable y pensé que en él iba a encontrar este refugio, esta seguridad que me estaba faltando”, dijo en entrevista para “En compañía”.

