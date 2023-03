¿Nueva cirugía? Laura Flores reaparece con moretones y el rostro inflamado

Laura Flores goza de una larga trayectoria y es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, por ello, su más reciente video preocupó a sus fans ya que en él se pueden ver algunos moretones en su rostro y luce inflamada. Para evitar especulaciones, decidió aclarar lo que le había sucedido y compartió detalles mostrando más de sus heridas.

La actriz, de 59 años, posee uno de los rostros más bellos de la farándula pero en más de una ocasión se ha sometido a algunos tratamientos estéticos con la intención de mejorar la apariencia de su piel y los estragos que el tiempo podrían haber hecho. Como el más reciente, por el que tenía pequeñas lesiones que rodeaban su cara resultado de lo que se realizó.

“Ahí va, me lo recomendaron muchísimo, por todos lados me lo recomendaron, gente, amistades más y por eso tuve toda la confianza del mundo”, dijo Laura Flores antes de mencionar que se había colocado hilos tensores en el rostro y las heridas serían parte del tratamiento que se realiza con una técnica mínimamente invasiva, por lo que añadió que se puede “tapar con maquillaje”.

Los hilos tensores ganan cada vez más popularidad entre las celebridades y el propósito es disminuir las líneas de expresión cerca de la boca y la nariz, las cejas y elevar los pómulos. Además, da la apariencia de una piel rejuvenecida y elástica, todo sin necesidad de una cirugía mayor y los resultados, señalan expertos, se conservan por mucho tiempo.

Cirugías de Laura Flores

La actriz de “Destilando amor” se ha mostrado siempre honesta y transparente con sus seguidores, por lo que no teme admitir que se ha sometido a algunas cirugías y tratamientos estéticos para mejorar la apariencia en alguna parte de su cuerpo.

En entrevista para TVyNovelas, se sinceró y habló de todos los “arreglitos” que se ha realizado en los últimos años, como el uso de bótox para mejorar la apariencia de la piel en el rostro; algo que describió como “gimnasia facial" -que describió como dolorosa- y la extracción del plasma en su propia sangre para inyectársela en el rostro.

Flores detalló que tras el nacimiento de su hijo Patricio decidió someterse a una abdominoplastia y una reconstrucción vaginal: “El doctor me preguntó si quería o no y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos”.

