VIDEO: Laura Flores se quita la peluca en vivo y muestra con orgullo sus canas

Laura Flores se llevó los aplausos de miles de personas debido a que se armó de valor y se quitó la peluca durante un programa en vivo. La actriz decidió mostrar con orgullo su cabello corto y lleno de canas, para así sumarse a los mensajes de amor propio que están dando otras de sus compañeras, quienes también están rompiendo con los estereotipos de belleza y se están dando la oportunidad de mostrarse tal cuales son.

La estrella de telenovelas actualmente se encuentra en Miami, Florida, en donde está como conductora invitada del programa de Univision "Siéntense quien pueda". En la emisión de espectáculos se transmitieron las imágenes en las que la conductora Francisca Lachapel, quien tomó la decisión de cortar el cabello durante su participación en Despierta América, pues dijo que quería darle una oportunidad a sus rizos, los cuales la acomplejaron desde que era una niña, sin embargo, ahora se siente lista para lucirlos y mostrarse que es una mujer bella tal y como es.

Laura Flores se quita la peluca en programa en vivo

Después de dar la nota de la también ganadora de Nuestra Belleza Latina, Laura Flores se animó a mostrarse también al natural, alentada por las acciones de la conductora y modelo. "Nuestra queridísima Francisca Lachapel nos dio una lección de vida, una lección que nos viene bien a todos y todas por igual, porque ella nos dio un testimonio donde hizo declaraciones que me conmovieron muchísimo, y nos mandó un mensaje superlindo y profundo", dijo.

La actriz, de 59 años, mostró en pleno programa que tría una peluca rubia, la cual se quitó para dejar ver su cabello lleno de canas. "Como en esta vida hay que andar ligero de peso, yo también he decidido...", señaló Laura, mientras se despojaba del pelo falso que cubría su cabeza. Como era de esperarse sus compañeros en el foro se sorprendieron y alabaron su valentía con gritos y aplausos.

Por muchos años, Laura Flores se ha caracterizado por llevar una larga cabellera rubia, la cual luce en cada evento, telenovela, programa y redes sociales como Instagram y TikTok. Sin embargo, en los últimos meses, por lo menos en sus cuentas oficiales, ha mostrado un corte estilo pixie, pero fue hasta esta semana que la actriz se animó a enseñar su pelo en la pantalla chica, algo que nunca había hecho, por lo que sus compañeros no fueron lo únicos que se desvivieron en halagos, también sus fanáticos.

Laura Flores muestra su cabello con canas IG @laurafloresmx

En su cuenta de la plataforma de Meta, Laura ha comenzado a subir fotos sin su peluca, por lo que sus admiradores han quedado encantados con su nueva imagen. Comentarios como "Que hermoso #look", "OMG! Mujer! Quedaste... you broke the internet! (rompiste internet!) #Bella!!!!!!", "Quiero tu outfit que hermosa", "Muy bella" y "La verdad no entiendo x que usas pelucas si en tus cuentas sales así cn el pelo corto y la verdad te hace lucir super!!", son solo algunos de los que se pueden leer en su red social.

