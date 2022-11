Laura Flores: estas son las sensuales FOTOS de las que se arrepiente y desafiaron la censura

En los años 90, Laura Flores posó para la revista Playboy, sesión de fotos de la que se arrepiente y lamenta tanto haber posado en pocas prendas. Y es que para muchas mujeres significaría un gran logro en su carrera artística; sin embargo, a la actriz solo le ha traído problemas, afectando directamente a su familia.

Es posible que a la actriz de 59 años, quien hace poco participó en Master Chef Celebrity le gustaría regresar en el tiempo y decirle a la Laura Flores de casi 30 años que evite a toda costa esa sesión de fotos porque no se sentiría a gusto en un futuro no muy lejano y así evitar tomarse esas fotografías que desafiaron la censura y que tanto se arrepiente.

Laura Flores ahora triunfa en otros proyectos Instagram @laurafloresmx

Recuerda cuando posó sin ropa

La actriz que participó en en la telenovela "Hasta que la plata nos separe", recordó cuando posó sin ropa para esta famosa revista para adultos, hecho que solo trae malas memorias a Laura, por lo que hoy en día las califica como prohibidas y lamenta esta decisión que ha causado tanto daño.

Laura Flores ha revelado que cuando tomó la decisión de posar sin ropa para esa editorial, aún no tenía pareja e hijos, pero ahora que es madre de Danielle, María y José Ramón del Cielo, esas fotos fueron la causa de que sus retoños fueran acosados en la escuela por muchos años, lastimándolos por muchos años.

Así posó Laura Flores para la portada Foto: Twitter @TuxMfun

Asimismo, comentó que al paso de los años en el año de 2010 le molestaron a su hija María del Cielo por ver a su mamá en la revista PlayBoy. Tras las burlas hacia su hija, Flores dijo sentirse avergonzada de sí misma cuando era joven y dijo sentirse arrepentirse por haber posado sin ropa, ya que así habría evitado todos los problemas que le ha causado a sus hijos.

Laura Flores eleva la temperatura

A inicios de los años 90, la originaria de Tamaulipas se consolidaba como actriz en el mundo del espectáculo hasta que decidió ser modelo de la revista Playboy, siendo esta una sesión muy bien cuidada donde no muestra mucho y cubre su intimidad con sensuales prendas y sus manos, lo que hoy en día se consideraría como artístico e incluso hasta cierto punto normal.

Laura flores no dejó ver todo su físico Foto: Twitter @TuxMfun

El título que llevó la portada fue el de "Laura Flores, salvajemente atrevida", aparece posando en topless o completamente sin ropa, aunque siempre con una picardía en sus ojos, sesión que hizo no exponerla demasiado, logrando su objetivo.

