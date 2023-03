VIDEO | “Si te enderezas los dientes, por qué no te vas a hacer otra cosa”: Laura Flores sobre su cirugía estética

La actriz Laura Flores sorprendió a sus fans después de aparecer en sus redes sociales algo hinchada de la cara; sin embargo, en un video les platicó que se sometió a un procedimiento estético para lucir unos añitos mas joven. Se trata de los populares hilos tensores que la dejaron inflamada, pero sin moretones. Aunque sabe que las intervenciones de éste tipo son polémicos, entre los famosos, ella aseguró que no tiene nada de malo, pues hay quienes se enderezan los dientes con el mismo objetivo.

La actriz se los coloco este lunes 6 de marzo y ahora espera que en un par de semanas su rostro se vea completamente renovado. De igual manera, espera que no se le haga una obsesión recurrir a las cirugías estéticas en aras de mantener una imagen por la que no pasen los años. "Las mujeres a veces no tenemos llenadera. A veces queremos todo y vemos esto y el labio, hay que rellenartelo y luego nos empezamos a engolosinar y se vuelve un vicio", afirmó.

Inicia en el minuto 31:06

De igual manera, Laura Flores justificó sus intervenciones comparándolas con otro tipo de arreglos que están normalizados: "Con el tema de la belleza, es polémico, pero mira, si te enderezas los dientes con un ortodoncista, por qué no te vas a arreglar otra cosa. Yo me hice lipectomía y medio que me ayudó el doctor, pero de todas maneras si yo no hago abdominales esto no se va a ver bien. Entonces, es una decisión cómo te quieres ver y sobre todo de salud", argumentó la también cantante.

¿Qué son los hilos tensores?

Los hilos tensores que le colocaron a la actriz Laura Flores es una técnica estética con la que se busca rejuvenecer el rostro. En este caso, se busca crear una "sensación de tensión en la piel, el paciente podrá eliminar arrugas, mejorar la flacidez facial tan frecuente con el paso de los años y activar la producción natural de colágeno y elastina", de acuerdo con el sitio web Clínicas Doctor Life.

El procedimiento promete mejorar la imagen y sujeción de los tejidos, además de no ser invasivo, permite la regeneración de las células de manera segura y con la garantía de que no dañará la piel. Este "lifting facial sin cirugía" también se puede aplicar en zonas como los brazos, el escote y la entrepierna. El tiempo de su colocación demora entre 20 y 30 minutos sin tener efectos secundarios. Cualquiera que tenga interés en ponérselos debe consultar a un experto para recibir la información pertinente sobre cada caso.

