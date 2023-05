Chuponcito: así fue el día que se quitó el maquillaje para defender su inocencia

Durante las últimas horas el nombre de “Chuponcito” ha acaparado los titulares en distintos medios de comunicación debido a que el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el famoso payasito fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de acoso sexual en contra de su exmanager, por lo que el autonombrado “periodista de las exclusivas” adelantó que el cómico podría llegar a prisión y si bien el excolaborador de “Se Vale” y “Guerra de Chistes” no ha emitido ninguna declaración al respecto, en esta ocasión recordaremos cómo fue el día que se quitó el maquillaje para defender su inocencia.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que todo este escándalo en el que está envuelto “Chuponcito” comenzó en 2020, cuando Carla Oaxaca, la exmanager de “Chuponcito”, presentó una denuncia ante las autoridades capitalinas por acoso sexual en contra de José Alberto Flores Jandete, como se realmente se llama el cómico, quien interpuso distintos recursos legales para evitar ser procesado, no obstante, a esta denuncia se sumó la de una de sus exparejas y la de una de sus excolaboradoras, quienes lo señalaron por acoso y extorsión.

Chuponcito podría pasar al menos cuatro años en prisión en caso de ser declarado culpable. Foto: Especial

Por otra parte, la hija de “Chuponcito” reveló para “Chisme no Like” que su padre llegó a acosar a sus amigas, por lo que manifestó estar de lado de las víctimas, no obstante, en su caso no hubo una denuncia formal ante las autoridades.

Así defendió “Chuponcito” su inocencia

En junio de 2021, “Chuponcito” realizó un video en su canal de YouTube en el que mientras charlaba se iba despojando de su maquillaje y en aquella ocasión señalo que se sentía sumamente triste debido a que quería mostrar su verdadero rostro solo al final de su carrera, sin embargo, mencionó que se animó a hacerlo para dar la cara ante los señalamientos tan delicados que hay en su contra, no obstante, fue muy cuidadoso para no dar nombres ni detalles de los hechos, pero aseguró que confiaba en que su equipo legal demostraría su inocencia.

Durante su discurso, “Chuponcito” señaló que a lo largo de su vida siempre ha tenido un comportamiento intachable y que tras estas acusaciones le causaron severas afectaciones a su imagen, por lo que consideró necesario salir a dar la cara, además, pidió que se detuvieran los ataques en su contra en redes sociales apelando a que no se conoce toda la verdad.

“Es para mí triste el haberme quitado el maquillaje después de 42 años, 42 años llevando bien una carrera, intachable y que salgan personas… es difícil hacerlo, yo no quería que fuera así. Se está alzando un juicio fuera de las autoridades, no sé de leyes, pero al parecer no está bien, me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito, le he ensañado los principios a mi familia, nos han estado atacando y creo que no se vale”, señaló el famoso payasito que saltó a la fama gracias al programa “Se Vale”.

"Chuponcito" lamentó los ataques en su contra en redes sociales. Foto: Especial

Para finalizar, José Alberto Flores Jandete, reiteró su confianza en las leyes mexicanas y se mostró confiado en salir bien librado de esta situación y desde entonces ya no volvió a hablar del tema y siguió trabajando de manera normal, no obstante, en un par de ocasiones más trascendió el tema de su vinculación a proceso, pero hasta ese entonces siempre había encontrado la manera de evitar ser procesado.

