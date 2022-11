VIDEO | Mujer que denunció a "Chuponcito" de acoso sexual asegura que ha recibido muchas amenazas: "Me siento temerosa"

Luego de que Chuponcito fuera vinculado a proceso por la demanda por acoso sexual que interpuso Carla Oaxaca en su contra, la mujer decidió romper el silencio y dar una conferencia de prensa en la cual expresó su sentir ante la situación a la que se enfrenta actualmente, en donde, además de tener que revivir malos recuerdos, ha tenido que soportar diversas amenazas anónimas.

Fue durante el programa "De Primera Mano" que se pudo observar como Carla Oaxaca se encontraba francamente consternada por todo el hate que estaba recibiendo no solo por medio de redes sociales, sino, incluso, por medio de llamadas telefónicas, ya que esto le ha afectado mucho psicológicamente hablando.

"He recibido amenazas en mis redes sociales, en llamadas, entonces claro que te sientes asustado porque no nada más es el proceso difícil, a parte de todo te atacan, entonces sí ha sido muy complicado; yo sigo con mi psicóloga porque enfrentar todo esto ha sido muy, muy, muy complicado, claro que me siento asustada, claro que me siento temerosa", sentenció la mujer que logró vincularan a proceso a Chuponcito por acoso sexual.